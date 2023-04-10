«Экономика приспособилась к ситуации»: российский фондовый рынок вырос до максимума за последний год

На торгах в понедельник, 10 апреля, индекс Мосбиржи впервые за год превысил отметку 2548 пунктов. В течение ближайшего года российский фондовый рынок может полностью отыграть санкционные потери и вернуться на докризисный уровень, не исключают эксперты. Инвесторы положительно оценивают темпы восстановления экономики и адаптации бизнеса к новым условиям. По словам специалистов, российские компании сумели перенаправить экспорт сырья в дружественные страны и начали активнее заниматься импортозамещением. При этом предприятия энергетического сектора могут получить дополнительную поддержку от роста цен на нефть после решения стран ОПЕК+ сократить добычу, уверены специалисты.

Российский фондовый рынок вырос до максимума за последний год, свидетельствуют данные торгов. В конце дня в понедельник, 10 апреля, индекс Мосбиржи поднимался почти на 1,6% и в моменте достигал 2548,4 пункта. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать в середине апреля 2022-го.

Отметим, что в феврале прошлого года, незадолго до введения западных санкций, биржевой индикатор колебался вблизи отметки 3400 пунктов. А непосредственно после вступления в силу экономических ограничений против Москвы со стороны США, Европы и других стран акции российских компаний начали стремительно дешеветь на фоне оттока капитала.

В результате индекс Мосбиржи в определённый момент падал до 1681,6 пункта, что стало минимальным значением за шесть лет. Впрочем, после этого показатель стал постепенно восстанавливаться.

По мере адаптации бизнеса к новым условиям и оживления экономики за счёт антикризисных мер властей на рынок ценных бумаг стал возвращаться оптимизм. Об этом RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Экономика приспособилась к текущей ситуации. Произошла большая переориентация на Восток — с экспортом сырья ничего не случилось, он просто сменил курс на Индию, Китай и другие дружественные страны. Отечественные производители получили очень хорошую возможность занять свободные ниши на рынке, появились новые бренды, а государство нарастило инвестиции в инфраструктуру и оказало помощь важнейшим отраслям. Эти настроения передались инвесторам», — объяснил Сигал.

Любопытно, что весной 2022 года некоторые аналитики прогнозировали двузначные темпы обвала экономики РФ. Впрочем, по данным Росстата, реальный спад ВВП с января по декабрь составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%).

Более того, согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2023-м экономика России может вернуться на траекторию роста и прибавить около 0,3%. В свою очередь, эксперты Центрального банка не исключают возможности увеличения показателя сразу на 1%.

Как подсчитали специалисты компании S&P Global, уже в феврале текущего года деловая активность в обрабатывающей промышленности и сфере услуг России показала положительную динамику, а в марте выросла максимальными темпами с середины 2020-го. По мнению инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, на этом фоне в экономике появляется всё больше «островков роста», которые привлекают инвесторов.

«Конечно, адаптация бизнеса пока идёт неравномерно и определённые проблемы всё ещё есть — например, в машиностроении. Тем не менее ряд секторов успешно подстроились под новые реалии. В частности, речь идёт о металлургии и нефтяном секторе, которые, несмотря на санкции, показывают стабильные результаты. Неплохие показатели есть и у части компаний несырьевого сектора. Всё это внушает оптимизм», — добавил собеседник RT.

В текущих условиях, по словам Суверова, на рынок ценных бумаг возвращаются деньги инвесторов, которые частично уходили в прошлом году. В ближайшие месяцы позитивная тенденция должна сохраниться, уверен специалист.

Нефтяной импульс

Дополнительную поддержку российским фондовым котировкам может оказать восстановление мировых цен на нефть, считают аналитики. Ещё в марте на фоне развернувшегося в США банковского кризиса и возросших рисков глобальной рецессии стоимость энергосырья эталонной марки Brent впервые более чем за год опускалась до $70 за баррель. Впрочем, начиная с апреля энергоресурс начал уверенно дорожать и сегодня торгуется вблизи отметки $85 за баррель.

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Как объяснил RT портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, положительное влияние на стоимость нефти оказали действия альянса ОПЕК+. 2 апреля страны — участницы соглашения объявили о добровольном сокращении добычи сырья с мая до конца 2023 года суммарно на 1,66 млн баррелей в сутки. Такая мера была принята в качестве дополнения к уже одобренному ранее снижению производства углеводородов на 2 млн баррелей в день.

Предполагается, что ожидаемое сокращение нефтедобычи суммарно на 3,66 млн баррелей в сутки приведёт к снижению поставок энергоресурса на международный рынок. В результате нефть на мировом рынке может дополнительно подорожать, полагает Скрябин.

«Думаю, мы вряд ли увидим цены на нефть ниже $80 за баррель ещё на протяжении долгого времени. Страны ОПЕК+ неоднократно давали понять своими решениями, что уровень ниже $80 их не устраивает. Так что до конца года мы ожидаем цены на нефть в диапазоне $85—90 за баррель. Многое при этом будет зависеть и от скорости восстановления экономики Китая», — добавил аналитик.

Как ожидается, по мере снятия карантинных ограничений в КНР азиатская республика начнёт потреблять больше топлива. Это, в свою очередь, должно стать дополнительным поводом для повышения нефтяных цен.

Дальнейшее удорожание сырья при этом может подтолкнуть российский фондовый рынок к новым вершинам, считает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. По словам собеседника RT, при сохранении текущих тенденций в ближайшие 12 месяцев индекс Мосбиржи может выйти на досанкционный уровень и вырасти до 3480 пунктов.