«Задействовав все необходимые инструменты»: Банк России объявил о мерах по поддержке рубля и финансового рынка

Центробанк объявил о начале валютных интервенций и предоставлении дополнительных средств банковскому сектору России. Как пояснили в ЦБ, инициативы должны стабилизировать обстановку на финансовом рынке страны. Обострение ситуации вокруг Украины и начало специальной военной операции по защите Донбасса спровоцировали панику среди инвесторов. В результате курс доллара впервые за всё время наблюдений приблизился к отметке 90 рублей, а курс евро обновил восьмилетний максимум, достигнув почти 100 рублей. Фондовые индексы при этом обвалились вдвое, а Мосбирже пришлось на время приостанавливать торги. Позднее ситуация несколько стабилизировалась. Участники рынка опасаются введения новых санкций в отношении Москвы, однако эксперты предполагают, что ограничения будут носить точечный характер.

Центральный банк России объявил о новых мерах по поддержке финансового рынка страны. На фоне ослабления рубля и падения фондовых индексов ЦБ планирует проводить валютные интервенции и предоставить дополнительную ликвидность банкам.

Также регулятор расширил ломбардный список. Речь идёт о перечне государственных ценных бумаг, которые Центробанк принимает в качестве залога при предоставлении кредита.

«Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты. Банк России, финансовые организации имеют чёткие планы действия для любого сценария развития событий», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор также предписал брокерам приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке. Как пояснили в Центробанке, инициатива должна защитить права и законные интересы инвесторов в сложившейся ситуации.

Открытие торгов на Московской бирже в четверг, 24 февраля, ознаменовалось резким удешевлением российской валюты и ценных бумаг страны. Во время утренней сессии курс доллара вырос сразу на 3,6% — до 84,08 рубля, а курс евро — на 3,9%, до 95,24 рубля. Индекс Мосбиржи при этом упал на 11,7% — до 2735 пунктов.

В связи с масштабным обвалом российских активов Московская биржа временно приостановила торги на всех рынках. Спустя несколько часов торговую сессию всё же было решено возобновить, однако стремительное падение рубля и фондовых котировок продолжилось.

Так, курс доллара в моменте поднимался на 10,4% и впервые за всё время наблюдений достигал 89,6 рубля. Курс евро, в свою очередь, рос на 9% — до 99,99 рубля. Значение стало максимальным с декабря 2014 года.

Индекс Мосбиржи после возобновления торгов падал на 45,5% — до 1682 пунктов, а индекс РТС — на 50,2%, до 610 пунктов. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать ещё в январе 2016-го.

На этом фоне Московская биржа запустила режим дискретного аукциона на рынке акций. Такой механизм традиционно используют в качестве альтернативы приостановке торгов в случае сильных колебаний индекса Мосбиржи за короткий промежуток времени.

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Как объясняют опрошенные RT специалисты, рынок негативно отреагировал на обострение ситуации вокруг Украины. Утром в четверг, 24 февраля, Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам российского лидера, такое решение принято после просьбы ДНР и ЛНР о помощи. При этом глава государства подчеркнул, что у РФ нет планов по оккупации территории Украины.

«Цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ», — заявил Путин в телеобращении.

Начало военных действий спровоцировало панику среди инвесторов, в результате чего игроки рынка стали массово выводить деньги из российских активов. Об этом в беседе с RT рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«При текущей политической ситуации возможны серьёзные биржевые колебания, которые зачастую основаны именно на панике инвесторов. Однако гражданам и участникам рынка не стоит психовать и бежать в обменники. Лучше следить за новостями. На мой взгляд, конфликт может уйти из острой фазы уже в выходные, а в понедельник или максимум в середине следующей недели ситуация на рынках у нас стабилизируется», — отметил Разуваев.

По его словам, участники рынка опасаются введения новых антироссийских санкций. Так, за последние несколько дней после признания Россией независимости ДНР и ЛНР страны ЕС, США, Великобритания, Канада и Япония объявили о первых ограничениях в отношении Москвы. В частности, были введены санкции против суверенного долга России, госкорпорации ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка, а также большинства депутатов Госдумы. Кроме того, Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2».

Ранее президент США Джо Байден угрожал лишить российские банки возможности проводить операции в долларах в случае вторжения России на Украину. В Киеве при этом призывают отключить Москву от международной платёжной системы SWIFT. С похожими заявлениями выступают и власти Чехии.

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«Пока ограничения носят умеренный характер, поскольку жёсткого ответа от России никто не ожидал. Однако сейчас уже обсуждаются более серьёзные санкции. В какой-то степени вероятность отключения России от SWIFT существует, но предсказать такое решение объективно сложно. Скорее всего, Запад будет проводить политику точечных санкций. Но я не думаю, что ограничения будут совсем фатальными», — добавил Разуваев.

Похожую точку зрения в беседе с RT выразил и аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. По его словам, отключение России от SWIFT или операций с долларом является крайней мерой и может негативно отразиться на самой Европе, поскольку Москва является крупнейшим экспортёром энергоресурсов в регион.

На фоне событий четверга стоимость газа в Европе поднималась более чем на 40% и впервые за два месяца достигала €125 за МВт⋅ч, или около $1442 за 1 тыс. кубометров. В то же время цена барреля нефти эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 8,5% и превышала $105. Ранее аналогичный показатель можно было наблюдать в августе 2014 года.

Контроль над рынком

После объявленных Центробанком мер ситуация на российском финансовом рынке несколько стабилизировалась. Так, в середине дня курсы доллара и евро опустились до 83,2 и 93 рублей, а индексы Мосбиржи и РТС восстановились до уровней 2187 и 817 пунктов.

Официальные курсы валют Центробанка на 25 февраля установлены на уровне 86,93 рубля за доллар и 97,77 рубля за евро.

«Интервенции на валютном рынке призваны удержать рубль от падения ниже определённых уровней. Сегодня курс доллара почти достиг отметки 90 рублей, однако пока не смог её преодолеть. Вероятнее всего, именно на этом уровне ЦБ начинал продавать валюту, тем самым повысил спрос на рубли», — объяснил Александр Джиоев.

В то же время предоставление ликвидности банковскому сектору позволяет кредитным организациям проводить операции по конвертации валют, а также выполнять свои обязательства перед вкладчиками, добавил эксперт. По его словам, действия ЦБ позволяют минимизировать риски, однако ситуация на рынке по-прежнему остаётся неопределённой.

«Пока что сложно предсказать возможную динамику рубля, так как на рынке преобладает хаотичный спрос на валюту со стороны физических лиц. Сдерживающим фактором падения рубля будут оставаться интервенции ЦБ. Объём накопленных золотовалютных резервов находится на рекордных уровнях, поэтому у регулятора есть запас прочности для достаточно долгого удержания курса», — отметил Джиоев.

Вместе с тем эксперты не исключают возможность введения дополнительных мер в случае необходимости. По словам Александра Разуваева, власти могут прибегнуть к действиям, которые оказались наиболее эффективными в период кризиса 2008 года.

«Тогда, например, ВЭБ.РФ активно скупал акции российских компаний на бирже, чтобы поддержать котировки. Сейчас это была бы хорошая мера, так как у нас на рынке 17 млн частных инвесторов. Я думаю, что если курс доллара будет вновь подходить к 90 рублям, то ЦБ начнёт ещё более активные действия по стабилизации курса», — заключил Разуваев.