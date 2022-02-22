Помощь регулятора: Центробанк объявил о мерах поддержки финансового рынка на фоне ослабления рубля

Банк России объявил о мерах поддержки финансового сектора в связи с нестабильной обстановкой на валютном и фондовом рынках. В ЦБ отметили, что держат на контроле развитие ситуации и при необходимости готовы задействовать дополнительные инструменты. На фоне инициативы регулятора падение биржевых индексов замедлилось, а рубль начал укрепляться по отношению к доллару и евро. Тем не менее, как отмечают специалисты, инвесторов по-прежнему настораживает неопределённость в отношении возможных антироссийских санкций из-за признания независимости ДНР и ЛНР. Впрочем, эксперты пока не ожидают введения жёстких ограничений против Москвы.

Центробанк окажет поддержку финансовому рынку России на фоне ослабления рубля и падения фондовых индексов. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщила пресс-служба ЦБ.

«Банк России держит на контроле развитие ситуации на финансовом рынке и готов принять все необходимые меры для поддержания финансовой стабильности», — говорится в сообщении регулятора.

Так, для адаптации к возросшей волатильности ЦБ разрешит банкам до 1 октября 2022 года отражать в отчётности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля. Кроме того, кредитные организации до октября смогут использовать для расчёта обязательных нормативов курсы иностранных валют от 18 февраля.

В ближайшее время Банк России продолжит следить за развитием ситуации на рынках. При этом в случае необходимости регулятор готов принять дополнительные меры по поддержке финансового сектора, подчеркнули в ЦБ.

Объявленные Центробанком меры носят по большей части технический характер, считает заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. Как пояснила специалист, инициативы ЦБ позволят банкам не признавать понесённые убытки в связи с падением фондовых котировок и курса рубля.

«Текущее положение дел на бирже может серьёзно отразиться на финансовых показателях организаций. Новые меры, в свою очередь, позволяют сгладить данный негативный фактор и не портить банкам бухгалтерскую отчётность», — добавила специалист.

В режиме ожидания

Отметим, что на торгах вторника рубль и российские ценные показывают неоднозначную динамику после резкого обвала накануне. Так, в начале дня курс доллара рос на 1,5% и впервые с марта 2020 года достигал 80,97 рубля. В то же время курс евро поднимался на 1,4% — до 91,45 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать в апреле 2021-го. Впрочем, уже в середине торгов курсы доллара и евро опустились до 78,7 и 89,2 рубля соответственно.

Индекс Мосбиржи утром падал на 6% — до 2756 пунктов, а индекс РТС — на 10,9%, до 1076 пунктов. Значения стали самыми низкими с ноября 2020 года. Между тем во второй половине дня значение вернулись к отметкам 2937 и 1175 пунктов.

«Участники рынка продолжают реагировать на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. На фоне принятого решения инвесторы опасаются усиления санкционного давления на Москву. Пока что нет понимания о характере возможных ограничений, и оценить их эффект достаточно сложно. Соответственно, рынок реагирует распродажами по широкому спектру инструментов», — объяснил RT старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков.

Напомним, 21 февраля в связи с обострением ситуации на востоке Украины главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Глава государства провёл совещание с Советом безопасности, после которого выступил с обращением к россиянам и объявил о принятии соответствующего решения.

«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение — незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное собрание поддержать это решение, а затем ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи», — заявил Путин.

Вслед за решением о признании независимости республик последовала незамедлительная реакция Запада. Так, например, США обвинили Россию в «явной атаке на суверенитет и территориальную целостность Украины» и объявили о введении санкций в отношении Москвы 22 февраля. Аналогичные инициативы озвучили власти Великобритании, Евросоюза и Канады.

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«Пожалуй, самыми чувствительными санкциями для инвесторов могли бы стать ограничения на валютные операции. Такие меры могут оказать сильнейшее давление как на экспортёров, так и на банки. Однако в текущей ситуации вероятность подобных санкций мы оцениваем как низкую, так как это приведёт к серьёзным потерям и для стран, вводящих такие меры», — считает Максим Бирюков.

Отметим, что ранее президент США Джо Байден угрожал отключить российские банки от долларовых операций в случае вторжения России на Украину.

По мнению Натальи Мильчаковой, отключение России от платёжной системы SWIFT также остаётся маловероятным, поскольку такая мера ударит и по другим участникам международных расчётов. Эксперт также исключила вероятность введения жёстких ограничений в отношении российского энергетического сектора.

«Могут быть введены санкции против «Северного потока — 2», но они, скорее всего, окажутся достаточно мягкими — максимум будет вновь отложена сертификация трубопровода. В то же время санкции против экспорта энергосырья точно никто вводить не будет. При таком раскладе цены на углеводороды в ЕС достигнут заоблачных высот, а это никому не нужно», — предположила Наталья Мильчакова.

Согласно её оценке, в настоящий момент у Запада нет повода для серьёзных ограничений в отношении Москвы. Так, на сегодняшний день речь не идёт о вторжении на Украину. Предполагается, что Россия будет оказывать военную помощь независимым республикам, а возможные операции будут проходить в составе ОДКБ, подчеркнула эксперт.

«Похожая история уже была, когда мы признали Абхазию и Южную Осетию. Тогда вообще не было санкций, а после Крыма ограничения в основном касались физлиц. Поэтому ничего рокового для нашей экономики не будет. Ситуация в мире сейчас совершенно не подходит для разбрасывания санкциями. В большинстве стран очень высокая инфляция, и эту проблему надо решать. Кроме того, у США портятся отношения с Китаем из-за Тайваня, поэтому вряд ли Вашингтон станет воевать на два фронта», — добавила Мильчакова.

Пределы возможного

Как полагает Наталья Мильчакова, в ближайшее время колебания на фондовом и валютном рынках России могут продолжиться. Тем не менее в среднесрочной перспективе эксперт пока не ожидает подъёма курсов доллара и евро выше 84 и 94 рублей.

Определённую поддержку нацвалюте по-прежнему оказывает стремительный рост цен на энергосырьё, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. На торгах вторника стоимость нефти эталонной марки Brent поднималась более чем на 4% и в моменте превышала $99,3 за баррель. Значение стало максимальным с сентября 2014 года.

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«Благодаря высоким мировым ценам на сырьё Россия обладает сильным платёжным и торговым балансом. У экспортёров много валютной выручки, да и все другие метрики говорят о том, что рубль должен стоить гораздо дороже. Глубину рыночной паники всегда сложно предсказать, но есть вероятность, что ситуация начнёт стабилизироваться», — отметил Олег Сыроваткин в разговоре с RT.

Тем не менее при очередном росте волатильности на бирже ЦБ может предоставить банкам дополнительную ликвидность для расчётов, а также дать организациям валюту в случае её нехватки. Таким мнением в интервью RT поделился главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«При резком росте курсов доллара и евро к рублю регулятор и Минфин могут проводить интервенции. Речь идёт о масштабных продажах валют из своих резервов. У ЦБ есть в арсенале и возможность поднять ключевую ставку, чтобы предотвратить и резкую девальвацию рубля, и паническое увеличение инфляции, и обесценивание гособлигаций», — заключил Гойхман.