Впервые с апреля 2022 года: курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей

На торгах во вторник, 4 апреля, курс евро на Мосбирже впервые с апреля 2022 года превышал 87 рублей, в то время как стоимость доллара поднималась до 79,6 рубля, а юаня — до 11,57 рубля. Как объясняют эксперты, давление на российскую валюту сейчас оказывают геополитическая напряжённость и снижение экспорта. Впрочем, уже в ближайшее время значимую поддержку рублю должно оказать восстановление цен на нефть, уверены специалисты. Как ожидается, энергосырьё будет уверенно дорожать после решения альянса ОПЕК+ сократить добычу.

Во вторник, 4 апреля, российская валюта слабеет: во время сессии на Московской бирже курс евро поднимался на 1,4%, до 87,15 рубля, курс доллара — на 1,1%, до 79,6 рубля, а курс юаня — на 1,3%, до 11,57 рубля. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать в апреле 2022 года.

В настоящий момент нацвалюта находится под влиянием сразу нескольких факторов, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. По его словам, давление на рубль оказывает общая геополитическая неопределённость, возросший дефицит бюджета России, а также изменение ситуации во внешней торговле страны.

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Как отметил эксперт, получаемая от экспорта иностранная валюта сейчас стала поступать в Россию в меньших объёмах. В то же время интерес бизнеса к зарубежным денежным знакам, напротив, вырос в связи с восстановлением импорта после прошлогоднего спада.

Таким образом, на рынке сегодня образовалась некоторая нехватка зарубежной валюты. Это, в свою очередь, стало поводом для удорожания доллара, евро и юаня по отношению к рублю.

«В какой-то момент помощь рублю оказывал налоговый период, когда компании продавали свою валютную выручку для уплаты налогов. Однако это был краткосрочный фактор, влияние которого уже закончилось», — добавил Александр Шепелев в беседе с RT.

Помимо этого, на динамике валютных курсов могла отразиться продажа некоторыми иностранными компаниями своих предприятий и долей российским партнёрам. Таким мнением с RT поделился аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

«Например, совсем недавно свои российские активы продала финская UPM-Kymmene, а также американская Kraft Heinz. Для успешного завершения сделки иностранным юрлицам надо вывести валюту за пределы России. Этот дополнительный спрос на зарубежные денежные знаки также оказал давление на рубль», — объяснил эксперт.

Впрочем, как полагает эксперт, в ближайшее время значимую поддержку рублю должен оказать рост цен на нефть. Только с начала недели сырьё эталонной марки Brent на мировом рынке подорожало более чем на 6% и сейчас торгуется вблизи $85—86 за баррель. По словам Александра Джиоева, главной причиной резкого повышения котировок стали действия альянса ОПЕК+.

Повод для оптимизма

2 апреля страны — участницы соглашения ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении нефтедобычи с мая до конца 2023 года суммарно на 1,66 млн баррелей в сутки. Такая мера была принята в качестве дополнения к уже одобренному ранее снижению производства сырья на 2 млн баррелей в день. Как объяснил российский вице-премьер Александр Новак, инициатива призвана стабилизировать ситуацию на глобальном энергорынке.

«Мы видим много неопределённостей: волатильность спроса, предложения и цен на нефть, снижение инвестиций в отрасль. Банковский кризис в Европе и США сильно влияет на рынок нефти… Основная задача (снижения добычи. — RT) — более стабильный и предсказуемый рынок», — отметил Новак.

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Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удерживать стоимость нефти от значительных обвалов.

В марте 2023 года баррель Brent на мировом рынке подешевел сразу на 4,9% — до $79,77. При этом в середине месяца котировки ненадолго опускались почти до $70 — самого низкого уровня с декабря 2021-го.

Энергосырьё стало резко дешеветь после обострившихся проблем в банковском секторе США и ЕС. На фоне событий в Штатах и Европе инвесторы стали опасаться замедления глобальной экономики, что привело бы к сокращению глобального спроса на топливо. Угроза подобных перспектив негативно сказалась на стоимости нефти в начале весны, считают эксперты.

Впрочем, как ожидается, решение ОПЕК+ сократить добычу суммарно на 3,66 млн баррелей в сутки приведёт к снижению поставок энергоресурса на международный рынок. Это, в свою очередь, позволит уравновесить спрос и предложение, что будет положительно сказываться на стоимости нефти, уверены аналитики.

«Пока что восстановление цен на нефть ещё не отразилось на динамике рубля, но это временное явление. В долгосрочной перспективе повышение котировок, конечно, будет позитивно влиять на курс российской валюты. Дальнейший рост стоимости сырья позволит улучшить состояние нашего торгового баланса и сократить дефицит бюджета. В этом случае рубль может не только замедлить своё ослабление, но и даже немного укрепиться», — рассказал RT инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Помимо ожидаемого роста нефтяных цен, сдержать ослабление рубля могут и действия Центробанка, уверен Александр Шепелев. В частности, по его словам, позитивное влияние на курс должно оказать недавнее решение ЦБ о продлении действующих в стране валютных ограничений.

«В целом геополитическая повестка так или иначе будет оставаться основным фактором, влияющим на курс национальной валюты, поэтому строить долгосрочные прогнозы пока достаточно сложно. Если говорить о весне, стоимость доллара, скорее всего, продолжит колебаться в диапазоне 75—80 рублей», — предположил аналитик.

При этом специалисты «БКС Мир инвестиций» не исключают, что нынешняя геополитическая напряжённость во многом уже учтена инвесторами. В этой связи эксперты допускают возможность в обозримой перспективе стабилизации курса доллара вблизи 76—77 рублей, курса евро — в районе 83—84 рублей, а курса юаня — в коридоре 10,9—11 рублей.