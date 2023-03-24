«Вся ценность бизнеса сохранится»: как уход Leroy Merlin из России может отразиться на рынке стройматериалов страны

Французская сеть магазинов строительных материалов Leroy Merlin решила уйти из России и передать управление бизнесом новому собственнику. Как заявили в компании, инициатива позволит сохранить рабочие места для 45 тыс. сотрудников. По словам специалистов, после смены владельца все розничные точки продаж будут и дальше работать в привычном режиме, но уже, вероятно, под другим названием. Предполагается, что технология производства, логистики и реализации товаров останется без изменений. На этом фоне эксперты не ожидают серьёзных последствий для российского рынка стройматериалов.

Французская компания Leroy Merlin откажется от управления бизнесом по продаже строительных материалов в России и передаст все активы местным предпринимателям. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 24 марта, сообщении группы Adeo, которой принадлежит бренд.

«После более чем 18 лет работы в России передача контроля над Leroy Merlin местному менеджменту должна сохранить рабочие места для 45 тыс. сотрудников... Сделка должна быть одобрена соответствующими органами власти в России», — сказано в заявлении.

После перехода бизнеса под контроль нового собственника торговая сеть Leroy Merlin продолжит работать, сохранит весь персонал и будет открывать новые магазины. Так решение компании прокомментировали в Министерстве промышленности и торговли России.

«Мы в курсе ситуации с Leroy Merlin, находимся на связи с компанией. Отмечаем, что владелец (французская группа Adeo) принял цивилизованное и разумное решение передать активы в России локальному менеджменту. Будем следить за событиями и помогать российским управленцам в решении всех возникающих вопросов», — цитирует ТАСС замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

Таким образом, уход компании не должен серьёзно отразиться на российском рынке стройматериалов, поскольку изменится только владелец, а сам бизнес, по сути, останется. Уверенность в этом выразил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«Фактически вся ценность бизнеса — технология производства, логистики и продаж — сохранится в России. Скорее всего, свой бренд они заберут с собой, и будет сделано по примеру бывшего Макдоналдса, который был преобразован у нас в сеть «Вкусно — и точка», — предположил собеседник RT.

По его словам, компания Leroy Merlin не только долгое время проработала в России, но и инвестировала в экономику страны значительный объём средств, а также имела хорошую выручку. На этом фоне главной причиной ухода фирмы из РФ могло стать внешнее политическое давление, уверен эксперт.

«Я не думаю, что компания бы добровольно ушла с нашего рыка, если бы не оказалась под мощным прессингом со стороны французских властей. У неё здесь были планы по развитию и взятию в аренду новых площадей. Этот бизнес приносил ей прибыль», — добавил Калинин.

«Уходят — всего доброго»

Напомним, что международные компании стали массово объявлять об уходе из России весной 2022 года. Это началось после того, как западные государства ввели масштабные санкции против Москвы из-за событий на Украине.

Между тем полностью свою работу в России прекратила лишь незначительная доля зарубежных фирм, в то время как большинство объявивших об уходе организаций лишь ограничили деятельность или продали свои активы новым собственникам. Об этом в интервью RT рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Заявления об уходе делали порядка 40—50% компаний, но, по сути, почти все они остаются. Либо меняют вывески, либо формально кому-то передают в собственность этот бизнес, но продолжают свою деятельность. Более того, практически все заявляют о возврате в Россию через некоторое время», — отметил депутат.

При этом решение многих международных компаний уйти из России обернулось для них значительными финансовыми потерями, о чём ранее заявлял президент страны Владимир Путин. Действия западных организаций глава государства также объяснил политическими мотивами.

«Под давлением своих правительств (иностранные предприниматели. — RT) с нашего рынка уходят — всего доброго. Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки — это их выбор, это их решение. Многие из них — я знаю это лично, с некоторыми знаком лично — делают это без всякого удовольствия», — отметил Путин.

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© Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

По его словам, зарубежные компании не хотят терять налаженный бизнес, в который «вкладывали душу» и средства, но по воле властей своих стран вынуждены сворачивать работу. Впрочем, уходящие бренды оставляют после себя «неплохое наследство» в виде производственной инфраструктуры и хорошо подготовленного персонала, считает российский лидер.

«Наверное, кто-то думал, что у нас это сразу рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит... Наши компании, наши предприниматели подхватывают эти предприятия или даже направления и продолжают эту работу, и весьма успешно. Для нас важно, что наш, отечественный производитель получил уникальные возможности для развития, и, конечно, этим нужно воспользоваться в полной мере», — подчеркнул президент.

Как ранее отметил в интервью RT министр финансов России Антон Силуанов, своими санкциями в отношении Москвы западные правительства поставили под удар собственный бизнес. В результате полностью прекратившим сотрудничество с РФ компаниям теперь приходится сокращать производство.

«Отсюда следует простой тезис: вводя ограничения, невозможно не почувствовать их и на себе. Мы же, в свою очередь, абсолютно не отчаиваемся. Россия учится и работает уже в новых условиях. Более того, реагируя на новые вызовы, мы начали активно вкладывать деньги в собственные компетенции, которые раньше приобретали за рубежом», — добавил глава Минфина.