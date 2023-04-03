Энергетическая поддержка: эксперты назвали динамику цен на нефть поводом для укрепления рубля в апреле

На открытии первых торгов апреля доллар на Мосбирже дешевел до 77,3 рубля, евро — до 79,11 рубля, а юань — до 11,22 рубля. По мнению экспертов, в ближайший месяц одним из определяющих факторов для российской валюты будет динамика цен на нефть. Стоимость энергосырья на мировом рынке начала резко расти после решения стран ОПЕК+ сократить добычу и уже практически полностью отыграла мартовский спад. Это, как полагают аналитики, должно благоприятно отразиться на бюджете России. Кроме того, участники валютного рынка будут внимательно следить за изменением инфляции в стране. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара, евро и юаня в обозримой перспективе — в материале RT.

В понедельник, 3 апреля, российская валюта укрепляется на Московской бирже. Во время открытия торгов курс доллара снижался на 0,38%, до 77,3 рубля, курс евро — на 6,1%, до 79,11 рубля, а курс юаня — на 0,5%, до 11,22 рубля.

Нацвалюта дорожает по отношению к американской, европейской и китайской на первых апрельских торгах после заметного удешевления в марте. Так, за первый месяц весны стоимость доллара на Мосбирже выросла на 3,5%, до 77,6 рубля, евро — на 6%, до 84,21 рубля, а юаня — на 4,6%, до 11,28 рубля. Причём в определённый момент значения даже поднимались до 77,95, 84,8 и 11,34 соответственно — самых высоких уровней с апреля 2022 года.

По мнению экспертов, одной из главных причин такой динамики стал дисбаланс между спросом и предложением на российском валютном рынке. Интерес бизнеса к долларам, евро и юаням заметно вырос в результате восстановления импорта. В то же время получаемые от экспорта зарубежные денежные знаки стали поступать в страну в меньших объёмах.

«Приток иностранных товаров, который на фоне санкций заметно снизился в 2022 году, уже вернулся на прежние, докризисные уровни, что привело к усилению спроса на валюту. В то же время экспортёры продавали меньше валюты на бирже из-за сокращения собственной выручки, вызванного среди прочего падением мировых цен на нефть», — объяснил RT ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

В марте нефть эталонной марки Brent на глобальном рынке подешевела сразу на 4,9% — до $79,77 за баррель. При этом в середине месяца котировки ненадолго опускались почти до $70. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в декабре 2021 года.

Негативное влияние на стоимость сырья во многом оказал разразившийся в США банковский кризис. Таким мнением в интервью RT поделился инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Напомним, в первой половине марта стало известно о банкротстве трёх крупных американских банков — Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank и Silvergate Bank — с общим объёмом активов почти $331 млрд. Причём первые два из них входили в топ-30 самых крупных финансовых компаний США.

Хотя в Вашингтоне заявили о стабильной ситуации в банковском секторе и объявили о масштабных мерах поддержки финансовой системы, новости о крахе нескольких крупных компаний спровоцировали панику среди граждан. Население стало массово снимать деньги со вкладов, а стоимость акций целого ряда финорганизаций резко упала. Вслед за этим последовал обвал биржевых котировок в Европе, в результате чего на грани банкротства оказался второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse.

«Инвесторы опасались, что ситуация в финансовом секторе Штатов может перекинуться на европейский рынок и привести к замедлению всей мировой экономики. Это, в свою очередь, привело бы к сокращению глобального потребления топлива. Угроза подобных перспектив и оказала давление на стоимость нефти», — объяснил Суверов.

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Впрочем, по словам аналитика, в настоящий момент банковский кризис в США пока удалось локализовать, поэтому риски для мирового энергорынка несколько снизились. При этом Китай сейчас продолжает оправляться от последствий пандемии коронавируса и потребляет всё больше топлива. Это, как полагает Сергей Суверов, должно поддержать глобальный спрос на углеводороды и позитивно отразиться на стоимости нефти.

Более того, накануне Россия, Саудовская Аравия и ещё ряд стран — участниц сделки ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении нефтедобычи до конца 2023 года суммарно на 1,65 млн баррелей в сутки, пишет ТАСС. Таким образом, мировое предложение энергоресурса должно будет снизиться, что станет дополнительным драйвером для удорожания сырья, считают специалисты.

Примечательно, что после решения государств-экспортёров сократить добычу нефтяные цены уже стали заметно расти и на данный момент практически полностью отыграли мартовский спад. Так, во время торгов понедельника баррель Brent на бирже ICE в Лондоне дорожал сразу на 8,2% — до $86,44.

Как ожидается, дальнейшее восстановление нефтяных котировок позволит улучшить наполняемость российского бюджета. В этой связи, по мнению экспертов, в апреле участники валютного рынка будут внимательно следить за динамикой доходной и расходной частей государственной казны.

«При стабилизации и торможении роста бюджетного дефицита рубль сможет перейти к умеренному укреплению. В этом случае возможно снижение курсов иностранных валют в пределах 5% от нынешних уровней», — рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Предел колебаний

Также определённую поддержку рублю в апреле будет оказывать действие бюджетного правила, считает Сергей Суверов. В рамках этой инициативы Министерство финансов продаёт зарубежную валюту из Фонда национального благосостояния для покрытия расходов казны. За счёт такой политики Минфина предложение иностранных денежных знаков на рынке дополнительно увеличивается, что должно позитивно сказываться на рубле, пояснил эксперт.

«Наряду с этим важную роль для нацвалюты будет играть динамика роста цен на товары и услуги в России. Традиционно при замедлении инфляции у рубля появляется возможность для удорожания», — добавил собеседник RT.

По данным Министерства экономического развития, по состоянию на 27 марта годовая инфляция в России уже замедлилась до 4,3%, впервые с ноября 2020-го. При этом, согласно прогнозу властей, в ближайшее время показатель должен опуститься ниже целевого уровня 4%.

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В этих условиях, согласно прогнозу Михаила Зельцера, в апреле курс доллара будет стремиться к уровню 73 рубля, курс евро — к 80 рублям, а курс юаня — к отметке 10,8 рубля. Тем не менее опрошенные RT аналитики не исключают вероятности определённых курсовых всплесков.

Так, например, по словам заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, в течение месяца стоимость американской валюты может колебаться в диапазоне 75—80 рублей, европейской — в коридоре 82—86 рублей, а китайской — в пределах 11—11,5 рубля. Похожей оценки придерживается и аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

«В ближайшее время курс доллара ещё может преодолеть отметку 80 рублей, однако в дальнейшем мы не ожидаем значительной просадки нацвалюты. Скорее всего, к концу года курс может быть в районе 65—75 рублей», — заключил Джиоев.