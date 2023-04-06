Годовой максимум: курс доллара на Московской бирже превысил отметку 81 рубль

На торгах в четверг, 6 апреля, курс доллара на Мосбирже впервые за год поднимался выше 81 рубля. По мнению экспертов, давление на российскую валюту сейчас оказывают сразу несколько факторов. Это, например, снижение экспорта и восстановление импорта, пересмотр параметров бюджетного правила, а также сделка по продаже компанией Shell своей доли в проекте «Сахалин-2». Впрочем, наблюдаемое в последние дни ослабление рубля аналитики считают временным. Как ожидается, в ближайшие месяцы значимую поддержку нацвалюте должно оказать восстановление цен на нефть. Так, стоимость российского сырья Urals уже поднялась выше установленного Западом потолка $60 за баррель. Как это может отразиться на динамике рубля — в материале RT.

В четверг, 6 апреля, российская валюта дешевеет в ходе торгов на Московской бирже. В середине дня курс доллара поднимался на 1,5% — до 81,04 рубля, а стоимость евро и юаня росла на 1,6% — до 88,69 и 11,68 рубля соответственно. Достигнутые значения стали максимальными с апреля 2022 года.

«Ослабление рубля связано с несколькими факторами. Во-первых, предложение иностранной валюты на российском рынке снизилось, поскольку уменьшился объём экспорта в денежном выражении. Во-вторых, спрос на валюту со стороны импортёров остаётся высоким, поскольку поставки зарубежных товаров в страну вернулись к докризисным значениям», — объяснил RT ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Аналогичную точку зрения выразил и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Как напомнил собеседник RT, ещё летом 2022 года получаемая от экспорта валюта поступала в Россию в значительных объёмах, в то время как интерес бизнеса к иностранным денежным знакам упал, поскольку импорт резко сократился на фоне западных санкций.

Таким образом, в тот момент на российском рынке образовался переизбыток долларов, евро и юаней, в результате чего эти валюты рекордно подешевели по отношению к рублю. Сейчас, в свою очередь, на бирже наблюдается обратная ситуация, отметил Разуваев.

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«То есть спрос на иностранную валюту сегодня растёт, а экспортёры не спешат продавать её без особой надобности. На прошлой неделе компании в больших объёмах обменивали доллары, евро и юани на рубли для уплаты налогов, что несколько поддерживало нацвалюту. Впрочем, сейчас налоговый период завершился, что отрицательно отразилось на текущей динамике рубля», — добавил аналитик.

Кроме того, по словам экспертов, ещё в марте положительное влияние на российскую валюту оказывало бюджетное правило. В рамках этой инициативы Министерство финансов продаёт юани из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия расходов казны. За счёт действий Минфина предложение иностранных денежных знаков на рынке дополнительно увеличивалось, что поддерживало рубль.

Впрочем, накануне ведомство сообщило о планах почти в полтора раза сократить объём продаж валюты из ФНБ в ближайший месяц. Новость об этом также сыграла против рубля, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Эффект бюджетного правила будет ослабевать, что выступает негативным фактором для рубля. Однако стоит отметить, что сокращение продажи юаней из ФНБ говорит о нормализации ситуации с доходами нашего бюджета», — подчеркнул аналитик.

Помимо этого, рубль мог отреагировать на новость о том, что британская компания Shell планирует обменять и вывести из России выручку более чем на $1 млрд от продажи своей доли в проекте «Сахалин-2», пишет Bloomebrg. Между тем, как полагает Михаил Зельцер, непосредственно после завершения самой сделки валютные курсы на Мосбирже могут перейти к снижению.

«На фоне пониженных оборотов торгов уход недружественных нерезидентов с рынка создаёт дополнительное давление на валютный курс. Поэтому укрепление рубля возможно, но как только спрос на валюту будет удовлетворён. В целом общерыночные факторы уже играют за восстановление нацвалюты», — добавил Зельцер.

Нефтяная тяга

По мнению опрошенных RT специалистов, в ближайшее время значимую помощь рублю может оказать восстановление мировых цен на нефть. С начала недели стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла примерно на 6,5% и сейчас колеблется вблизи отметки $85 за баррель. Более того, в обозримой перспективе котировки могут подняться и до $100, не исключает Александр Разуваев.

Нефть начала уверенно дорожать после того, как страны — участницы сделки ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи сырья с мая до конца 2023 года суммарно на 1,66 млн баррелей в сутки. Такая мера была принята в качестве дополнения к уже одобренному ранее снижению производства углеводородов на 2 млн баррелей в день.

Предполагается, что ожидаемое сокращение нефтедобычи суммарно на 3,66 млн баррелей в сутки приведёт к снижению поставок энергоресурса на международный рынок. Это, в свою очередь, должно стать поводом для дальнейшего удорожания нефти.

«Мировые цены на нефть, вероятно, продолжат расти, а значит, и скидка на российское сырьё будет постепенно снижаться. В итоге выручка наших нефтяников должна будет увеличиться, следовательно, в бюджет начнёт поступать больше денег. В этих условиях инвесторы понимают, что нынешнее ослабление рубля не может продолжаться вечно», — подчеркнул Разуваев.

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Напомним, ещё в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине страны Евросоюза, США и ряд других государств Запада стали поочерёдно отказываться от импорта российской нефти. Более того, с декабря ЕС и G7 запретили своим компаниям страховать и перевозить сырьё из РФ морем в другие регионы мира по цене выше $60 за баррель.

Такие действия на Западе объяснили желанием надавить на Россию и лишить её прибыли от продажи углеводородов. В ответ на ограничения недружественных стран Москва ввела запрет на продажу энергоресурсов всем, кто требует соблюдения потолков цен при заключении контрактов.

«В текущей ситуации даже можно пойти на риски снижения добычи, а не руководствоваться политикой продажи относительно потолка цен. Сегодня он $60, завтра он может быть любым, и попадать в зависимость от каких-то принимаемых решений со стороны недружественных стран — это неприемлемо для нас», — отмечал ранее российский вице-премьер Александр Новак.

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По данным Министерства энергетики РФ, к настоящему моменту Москва уже смогла полностью перенаправить экспорт своей нефти в дружественные страны. Вместе с тем для привлечения покупателей и борьбы с конкурентами на новых рынках российские компании сейчас предоставляют значительные скидки на продаваемое сырьё.

Так, например, в марте 2023 года баррель Brent на международном рынке торговался в среднем по $78,53, в то время как нефть российского сорта Urals продавалась даже дешевле западного потолка цен — примерно по $47,85 за баррель. Об этом свидетельствуют материалы Всемирного банка и Министерства финансов РФ.

Впрочем, уже в апреле на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу и удорожания Brent цены на российскую Urals также стали расти и превысили $60 за баррель. К такому выводу пришли специалисты американского Института международных финансов.

«С учётом всех рыночных факторов до конца весны российская валюта ещё может несколько подешеветь и курс доллара способен подняться до 85 рублей. Однако, думаю, это временный процесс, а дальше начнётся укрепление нацвалюты. Не исключено, что в течение всего года курс ещё может снижаться к 65 рублям», — предположил Александр Разуваев.

Похожей оценки придерживается и Олег Сыроваткин. По его прогнозу, в течение следующих двух-трёх месяцев стоимость доллара может колебаться в диапазоне 80—85 рублей, но к концу года, скорее всего, вернётся к 77 рублям. Эксперты «БКС Мир инвестиций» также допускают возвращение курса американской валюты в диапазон 76—77 рублей, европейской — к 83—84 рублям, а китайской — к 10,9—11 рублям.