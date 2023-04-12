В размере 200%: пошлина США на импорт продукции из российского алюминия может привести к росту цен в Штатах

С 10 апреля вступила в силу анонсированная США 200%-ная пошлина на импорт продукции из алюминия из России. По словам экспертов, своими действиями Вашингтон стремится оказать давление на Москву и простимулировать собственное производство металла. Впрочем, как полагают аналитики, подобное решение может обернуться ростом цен на продукцию в самих Штатах. Предполагается, что Россия перенаправит экспорт в другие страны, а её долю на американском рынке займут Китай и другие государства, которые станут продавать алюминий уже по более высоким ценам.

С 10 апреля 2023 года США ввели пошлину в размере 200% на импорт алюминиевой продукции, в которой содержится металл российского происхождения. Об этой инициативе ранее объявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.

Как отмечал глава Белого дома, алюминиевое производство является ключевой частью оборонной промышленности РФ. При этом в 2022 году Россия была пятым по величине поставщиком этого металла в Штаты, подчёркивал Байден.

На этом фоне в попытке оказать давление на Москву ещё с 10 марта США подняли до 200% пошлины на ввоз российского алюминия и товаров из него. Впрочем, как полагают эксперты, своими действиями Вашингтон преследует не только политические цели, но и экономические.

Также по теме Огонь по своим: чем повышение пошлин на импорт российского алюминия может грозить США С пятницы, 10 марта, вступают в силу анонсированные США 200%-ные пошлины на импорт алюминия из России. Такими действиями Вашингтон...

«За счёт вытеснения с рынка такого конкурента, как Россия, США хотят создать стерильную обстановку для внутренних производителей. То есть Штаты стремятся защитить свой рынок и собственных поставщиков», — объяснил RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Примечательно, что в 2000 году США были крупнейшим производителем первичного алюминия в мире. Между тем по итогам 2022-го выпуск этой продукции в стране упал до 861 тыс. т, в результате чего страна опустилась на девятую строчку в списке крупнейших игроков на глобальном алюминиевом рынке. Об этом говорится в материалах Исследовательской службы конгресса и Геологической службы Штатов.

По данным ведомств, сегодня на долю импорта приходится около 80% внутреннего потребления алюминия в США. Причём ещё в 2018 году целевой коэффициент использования мощностей по производству металла был установлен на уровне 80%, однако сейчас этот показатель колеблется лишь вблизи отметки 55%.

По словам Владислава Антонова, за счёт пошлин власти Соединённых Штатов хотят простимулировать внутреннее производство и добиться удешевления алюминиевой продукции в стране. Тем не менее на первых этапах эффект может оказаться противоположным, не исключил специалист.

«При нынешних условиях на рынке Соединённые Штаты, а вместе с ними и Евросоюз рискуют вовсе столкнуться с дефицитом алюминия. Как именно это отразится на ряде стратегических отраслей, включая машиностроение, энергетику и авиационную отрасль, думаю, мы сможем увидеть уже во второй половине текущего года», — предположил Антонов.

Впрочем, как полагают специалисты, вводимая 200%-ная пошлина на изделия, содержащие российский алюминий, явно не приведёт к улучшению ситуации ни в США, ни в ЕС. Тем не менее в ухудшении обстановки на западных рынках могут быть заинтересованы другие крупные поставщики металла, которые способны занять долю России, не исключают аналитики. Речь идёт, например, о Мексике, арабских странах и Китае.

Причём для китайцев пошлины США становятся инструментом для укрепления влияния КНР на мировую экономику. Благодаря низкой себестоимости за счёт сжигания угля Поднебесная имеет потенциал стать единственной страной, которая сможет удовлетворить растущий мировой спрос на алюминий, рассказал RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

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В результате на фоне ухода России с американского рынка и пока ещё не достаточного роста собственных мощностей по производству алюминия Вашингтону пока придётся активнее закупать металл у других государств. При этом импорт теперь будет обходиться Штатам уже гораздо дороже, уверены аналитики.

«После введения пошлин произойдёт снижение конкуренции и предложения на внутреннем рынке США, из-за чего должны вырасти цены на алюминий. А при замене российского металла на продукцию, например, с Ближнего Востока повышаются логистические затраты. Стоимость транспортных услуг увеличивается почти на треть — с $488 до $647 за тонну, что также повлияет на цены для конечного потребителя», — рассказал RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

При этом, как полагает специалист, действия Вашингтона вряд ли серьёзно скажутся на России. По словам аналитика, поставки металла из РФ в Штаты начали планомерно сокращаться ещё в III квартале 2022 года, когда контрагенты перестали покупать товар в ожидании ограничений.

В результате, по словам Чернова, в 2022 году на долю США пришлось лишь 4,6% от выручки крупнейшего российского производителя алюминия в лице компании «РУСАЛ». Для сравнения: в 2021 году соответствующее значение составляло 6,2%.

«В компании уже говорили о том, что они смогут перенаправить выпадающие экспортные объёмы из США альтернативным покупателям. Времени у компании было немало, поскольку о введении той пошлины говорили ещё в прошлом году. Вероятно, ещё в феврале 2022 года в РУСАЛе задумались о переориентации экспортных потоков и начали готовить почву. Поэтому, скорее всего, ограничения практически не отразятся на России, так как к ним уже готовы», — заключил Владимир Чернов.