В положительной зоне: МВФ улучшил прогноз по экономике России на 2023 год

Специалисты Международного валютного фонда обновили прогноз по перспективам экономики России на 2023 год и теперь ждут роста ВВП страны на 0,7%, а не на 0,3%, как предполагалось ранее. По словам экспертов организации, возросшие расходы бюджета позволяют поддерживать общий уровень активности. В то же время цены на энергоносители остаются высокими, а Москва на фоне западных санкций сумела перенаправить экспорт сырья в дружественные государства, заявили в МВФ. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, в дальнейшем экономическая активность продолжит повышаться.

Международный валютный фонд третий раз подряд улучшил прогноз по экономике России на 2023 год. Согласно подсчётам организации, объём валового внутреннего продукта страны увеличится на 0,7% вместо ожидавшихся ранее 0,3%. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 11 апреля, докладе МВФ World Economic Outlook.

Кроме того, эксперты фонда уже в четвёртый раз пересмотрели свою оценку по российской экономике за 2022 год. Так, в условиях беспрецедентного внешнего давления размер ВВП страны сократился лишь на 2,1%, что соответствует данным Росстата. Таким образом, произошедший спад оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (-2,7%) и кризисном 2009-м (-7,8%).

Примечательно, что ровно год назад специалисты МВФ прогнозировали обвал экономики России по итогам 2022-го на 8,5%. Впрочем, по мере адаптации страны к санкционному шоку аналитики организации сначала улучшили оценку до -6%, потом — до -3,4%, а затем — до -2,2%.

Как объяснили в фонде, в прошлом году значимую помощь российской экономике оказал серьёзный рост доходов от продажи энергоносителей. Этот же фактор продолжит оказывать положительное влияние, но уже в несколько меньшей степени в 2023-м и, возможно, в 2024-м, не исключают в МВФ.

«Цены на энергоресурсы были очень высокими, что позволило поддержать экономическую активность (в стране. — RT). Кроме того, в 2022 году достаточно сильным было и бюджетное стимулирование (экономики. — RT) в России, и оно останется таковым в 2023-м», — заявил во время пресс-конференции главный экономист фонда Пьер-Оливье Гуринша.

Согласно исследованию МВФ, даже после введения государствами G7 потолка цен на российскую нефть и ограничений на её импорт поставки сырья из РФ остались стабильными. По данным организации, Москва, хоть и с большими скидками, но сумела полностью перенаправить экспорт углеводородов страны, не вводившие санкции. В первую очередь речь идёт об Индии и Китае.

В целом на сегодняшний день в российской экономике не наблюдается явных сдвигов в худшую сторону, что может позволить ей постепенно вернуться на траекторию роста в 2023 году. Таким мнением с RT поделился заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

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«Инфляция в России уверенно снижается, потребительный спрос немного растёт, а инвестиционная активность поддерживается на нормальном уровне. Так что факторы для небольшого роста в этом году действительно сохраняются», — отметил Абрамов.

Кроме того, ожидаемое сохранение высоких цен на экспортные товары и наблюдаемое в последнее время ослабление рубля позволят обеспечить экономику дополнительными доходами. Это, в свою очередь, также должно способствовать постепенному увеличению ВВП в текущем году, считает аналитик компании «ТелеТрейд» Владимир Ковалёв.

«Причём значительные бюджетные ассигнования на госзаказы в начале 2023 года будут в предстоящие месяцы стимулировать производство и сбыт во многих компаниях, прежде всего госсектора. Эти и иные факторы, которые уже проявились с января по апрель, позитивны для хозяйства», — добавил собеседник RT.

Оптимистично ситуацию в экономике России оценил и президент страны Владимир Путин. Как заявил во вторник глава государства, ранее при подготовке бюджета власти исходили из возможного снижения ВВП на 2,9% в 2022 году и на 0,8% в 2023-м. Тем не менее сейчас оценки существенно выросли.

«Положительные тенденции укрепляются. Так, по оперативным данным, с начала апреля розничный торговый оборот прибавил почти 25%... Есть основания полагать, что экономическая активность будет и дальше повышаться», — подчеркнул Путин.

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Международный валютный фонд также пересмотрел свой прогноз по экономике России и на следующий год, но в худшую сторону. По оценке организации, в 2024-м ВВП страны увеличится на 1,3%, а не на 2,1%, как предполагалось ранее.

«МВФ видит, что экономика адаптируется к санкционному давлению. У нас принимаются оперативные меры со стороны правительства и ЦБ, а бизнес сумел приспособиться ко всем внешним шокам и смог найти решения по стабилизации своих процессов. Компании уже идут по позитивной траектории. Тем не менее перспективы следующего года пока остаются менее определёнными», — рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его мнению, для возвращения к более уверенным темпам роста ВВП необходимо продолжить переформатирование экономики. В частности, требуется постепенно отходить от сырьевой модели и активнее заниматься импортозамещением, а также производством товаров с высокой добавленной стоимостью и степенью переработки.

«Для этого надо развивать обрабатывающую отрасль и высокотехнологичные услуги. Нужно делать технологический рывок и создавать институты развития, которые работали бы на экономику. Необходимо повышать квалификацию менеджеров и рабочих специалистов. Это, конечно, долговременный и дорогостоящий процесс, но в течение трёх-четырёх лет он позволит нам выйти на качественный рост экономики», — подчеркнул Остапкович.

Глобальная хрупкость

Примечательно, что МВФ вновь ухудшил прогноз по мировой экономике на ближайшие два года. Как ожидают эксперты фонда, в 2023-м глобальный ВВП увеличится на 2,8%, а в 2024-м — на 3%. Отметим, что ещё в январе аналитики ожидали увеличения показателя на 2,9 и 3,1% соответственно.

Как рассказал Пьер-Оливье Гуринша, поддержку мировой экономике может оказать оживление активности в Китае. В то же время тормозить глобальный рост будет ухудшение обстановки в Европе, считает специалист.

«Замедление экономики в этом году сконцентрировано главным образом в развитых странах, особенно в еврозоне и Соединённом Королевстве… Инфляция остаётся более устойчивой, чем ожидалось… Между тем недавняя нестабильность в банковской системе напомнила нам, что ситуация остаётся хрупкой», — написал Гуринша в своём блоге на сайте МВФ.

Напомним, в начале весны в США разразился банковский кризис, который позже перекинулся на Европу. Так, с разницей в несколько дней в Штатах обанкротились сразу три крупные кредитные организации. Новости об этом спровоцировали панику, в результате чего население вывело со вкладов почти $500 млрд, а стоимость акций целого ряда других американских банков резко упала.

Вслед за этим последовал обвал биржевых котировок в Европе. В результате, например, второй по величине банк в Швейцарии Credit Suisse, основанный ещё в 1856 году, оказался на грани банкротства.

«Сейчас всё более очевиден факт наступления рецессии в развитых экономиках. Это происходит преимущественно из-за того, что процентные ставки продолжают расти, а инфляция снижается довольно медленными темпами. На этом фоне фактор банковского кризиса в США и Европе лишь усугубляет общее положение дел», — отметил Александр Абрамов.

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Ещё в 2022 году после введения энергетических санкций против России в Соединённых Штатах и ЕС резко подорожало топливо, и рекордно ускорилась инфляция. Для борьбы с повышением цен американский и европейский регуляторы начали поднимать процентные ставки. Хотя инфляцию в итоге удалось замедлить, на сегодняшний день её уровень по-прежнему в несколько раз превышает цель.

В рамках дальнейшего обуздания цен монетарные власти хотят продолжить повышение ставок. Впрочем, такие действия рискуют ещё сильнее обострить ситуацию в банковском секторе, считают эксперты.

«Неприятная особенность банковского кризиса в том, что он может оказаться довольно продолжительным. Проблемы на уровне средних и мелких банков могут сохраняться ещё очень долго — до тех пор, пока ставки продолжают расти. Так что этот кризис влияет негативно на экономический рост как самих США, так и стран Запада в целом», — заключил Абрамов.