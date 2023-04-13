На пути к $200 млрд: за три месяца 2023 года товарооборот России и Китая вырос почти на 39%

С января по март 2023-го российско-китайский товарооборот увеличился почти на 39% и приблизился к $54 млрд. Объём взаимной торговли растёт с опережением планов и уже по итогам текущего года может впервые превысить $200 млрд, считают в Кремле. По словам экспертов, Москва сегодня активно поставляет Пекину энергоресурсы, металлы, продовольствие, древесину и продукцию химической промышленности. В то же время китайские компании отправляют в Россию электронику, оборудование, текстиль и автомобили, в том числе по параллельному импорту. Как полагают специалисты, дальнейшее увеличение товарооборота позволит экономике РФ быстрее оправиться от санкционных потерь.

За первые три месяца 2023 года товарооборот России и Китая вырос на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и достиг $53,84 млрд. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщило Главное таможенное управление КНР.

По данным ведомства, с января по март отгрузки российской продукции в азиатскую республику увеличились на 32,6% — до $29,77 млрд. Пекин тем временем нарастил поставки товаров Москве сразу на 47,1% — до $24,07 млрд.

Наблюдаемое увеличение объёмов торговли во многом было ожидаемым, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. По его словам, большое число сделок было заключено ещё в середине 2022 года. Тогда на фоне беспрецедентных санкций Москва начала активно перенаправлять экспорт с Запада на Восток и замещать импорт товаров из США и Европы.

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«Во-первых, мы стали поставлять в Китай больше нефти и газа, а также сельхозпродукции, особенно таких культур, как зерно и рапс. Во-вторых, увеличился экспорт товаров, по которым добавленная стоимость формируется на территории России. Например, расширили ассортимент по лесу: если раньше в КНР шла только нарезная доска, то сейчас добавились мебельные плиты», — отметил собеседник RT.

Помимо этого, Китай стал чаще закупать у России целлюлозно-бумажные изделия, металлы, сельхозсырьё и продукцию химической промышленности, рассказал RT аналитик компании «ТелеТрейд» Владимир Ковалёв. По его словам, сегодня экономика КНР восстанавливается после снятия карантинных ограничений. На этом фоне в стране увеличиваются объёмы производства, и растёт потребность в различных ресурсах, в том числе российских.

«Китай — одна из ведущих мировых экономик, с которой у нас есть большие возможности как продавать, так и покупать широкий ассортимент товаров. Для нас это огромный рынок сбыта, особенно учитывая его масштабы и потребности, а также наличие общих границ. При этом Поднебесная действительно может в большей степени, чем другие страны, заместить нам поставки современной западной продукции», — пояснил Ковалёв.

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Как отметил эксперт, российские компании сейчас ввозят из Китая, в том числе по параллельному импорту, различное оборудование, одежду, обувь, химическую продукцию, а также изделия из металла. Кроме того, по словам Алексея Маслова, в последнее время значительно увеличились поставки электроники, гаджетов, бытовой техники и транспортных средств.

«Отдельно хотелось бы отметить возросший импорт автомобилей: есть поставки как готовых машин, так и комплектующих. В этом году мы должны ещё увидеть совместное развитие наукоёмких технологий, которые требуют интеллектуальных вложений и с китайской, и с российской сторон», — добавил Маслов.

Быстрее ожиданий

Примечательно, что объём российско-китайской торговли растёт с опережением планов. Так, ранее Москва и Пекин условились довести взаимный товарооборот до $200 млрд в 2024 году. Впрочем, с учётом нынешних темпов намеченный показатель может быть достигнут уже в 2023-м, о чём в марте заявил президент РФ Владимир Путин во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

«Несмотря на последствия пандемии и санкционный прессинг, товарооборот в 2022 году достиг исторически рекордной отметки — $185 млрд. Ожидается, что в нынешнем году Россия и Китай не только выйдут на объём торговли в $200 млрд, о чём мы договаривались с нашими друзьями раньше — несколько лет назад, но и превзойдут этот рубеж», — подчеркнул Путин.

Более того, в дальнейшем стороны планируют довести товарооборот до $250 млрд. Причём по мере увеличения объёмов торговли Россия и Китай всё чаще предпочитают рассчитываться друг с другом в национальных валютах.

«По итогам первых трёх кварталов прошлого года доля рубля и юаня во взаимных коммерческих операциях достигла 65% и продолжает расти, что позволяет нам обезопасить взаимную торговлю от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках», — добавил Владимир Путин.

AP

По словам Алексея Маслова, на сегодняшний день между российскими и китайскими поставщиками налажены надёжные связи, а качество поставляемых из КНР товаров продолжает неуклонно расти. При этом дальнейшее развитие торговых отношений должно помочь России быстрее оправиться от санкционных потерь 2022 года, уверен Владимир Ковалёв.

«Поставки сырьевых и иных экспортных товаров в Китай поддерживают их производство в нашей стране. Увеличение импорта необходимой продукции во многом обеспечивает нужды российского рынка потребительских товаров и средств производства при замещении ими снизившегося ввоза западной продукции», — объяснил Ковалёв.

Напомним, что в прошлом году на фоне введённых Западом экономических ограничений объём ВВП России сократился на 2,1%. Впрочем, уже в 2023-м показатель может вернуться на траекторию роста и прибавить от 0,7 до 1%. Об этом говорится в прогнозах Международного валютного фонда и Центробанка РФ.

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Более того, уже в марте текущего года рост деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг России ускорился максимально с августа 2020-го. К такому выводу пришли специалисты компании S&P Global.

В целом, как отмечают аналитики, после ухода ряда западных брендов из РФ освободившиеся ниши на рынке стали занимать предприятия из дружественных стран, особенно китайские. Тем не менее, по словам экспертов, Москве сегодня нужно делать ставку не только на замещение американских и европейских товаров восточными аналогами, но и активнее развивать внутреннее производство.

«Слишком сильная привязка к одному торговому партнёру может привести к некоторым трудностям в ряде отраслей, где ранее бизнес мог выбирать между большим количеством поставщиков. Поэтому сейчас нам важно перенести ряд технологических процессов на территорию России, чтобы здесь возникали свои компетенции и мы могли в будущем проводить сами целый ряд продукции, необходимой для потребностей нашей экономики», — заключил Алексей Маслов.