Развитие сотрудничества, «Сила Сибири — 2» и Украина: Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Москве
- Официальная церемония встречи. С Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Фото:
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- © Павел Быркин, ТАСС
Переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Москве завершились подписанием совместных заявлений и выступлением для СМИ.
Лидеры России и КНР подписали совместное заявление об углублении российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия и совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
«Эти два документа задают для правительств, деловых и общественных кругов наших стран ориентиры на перспективу, формируют долгосрочные цели по реализации стоящих между нашими странами схожих задач всестороннего национального развития», — подчеркнул Путин.
В первом документе говорится о том, что РФ и КНР намерены оказывать взаимную поддержку в вопросах защиты коренных интересов друг друга, прежде всего суверенитета, территориальной целостности и безопасности. Отмечается, что отношения между странами достигли наивысшего уровня в своей истории и продолжают поступательно развиваться. При этом они не представляют военно-политический союз и не направлены против третьих стран.
Также российская и китайская стороны выразили серьёзную озабоченность военно-биологической деятельностью США, созданием трёхстороннего партнёрства по безопасности между США, Великобританией и Австралией (AUKUS), которое несёт риски для стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также РФ и КНР призвали Вашингтон ответить на правомерные и рациональные озабоченности КНДР в вопросе политического урегулирования на Корейском полуострове и создать условия для возобновления диалога между Пхеньяном и Сеулом.
«Переговоры были успешными»
Владимир Путин, начиная своё заявление для СМИ, отметил, что российская сторона искренне рада принимать в Москве Си Цзиньпина с государственным визитом.
«Все наши переговоры — вчера и сегодня, в формате тет-а-тет, в узком составе и с участием делегаций — были успешными, прошли в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере», — сказал президент России.
По его мнению, подписанные совместные заявления в полной мере «отражают особый характер российско-китайских отношений, которые находятся на наивысшем за всю историю уровне развития, являются образцом настоящего всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия».
Владимир Путин также указал, что находится в постоянном контакте с Си Цзиньпином. Они регулярно обсуждают по телефону и видеосвязи вопросы, представляющие взаимный интерес, что, в частности, позволяет держать на личном контроле все актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.
Си Цзиньпин, в свою очередь, назвал состоявшиеся переговоры «весьма откровенными, дружескими и продуктивными». Он подтвердил, что последние десять лет поддерживает плотные связи с российским президентом.
«Я рассчитываю на поддержание тесных контактов с президентом Владимиром Путиным в самых разных формах на благо динамичного и долгосрочного развития китайско-российских отношений», — заявил председатель КНР.
Как полагает помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоявшиеся в Москве переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина заставили Запад нервничать.
«Две великие державы, соседи, решают самые важные вопросы мировой политики и двусторонних отношений. Наверное, наши соперники в какой-то степени нервничают, это вполне естественно», — сказал он.
Украина
В ходе выступления Владимир Путин подчеркнул, что ситуация вокруг Украины стала одной из тем переговоров.
«Полагаем, что многие из положений выделенного Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем», — сказал президент РФ.
Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что Пекин выступает за мир и диалог по украинскому вопросу: «Хотел бы подчеркнуть, что по этому урегулированию мы неуклонно руководствуемся целями и принципами Устава ООН, придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, активно содействуем примирению и восстановлению переговоров».
В подписанном по итогам переговоров заявлении указывается, что Россия приветствует готовность Китая играть позитивную роль в деле политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса. Стороны считают, что для его разрешения необходимо уважать легитимные озабоченности всех стран в области безопасности и предотвращать формирование блокового противостояния, а также прекратить действия, способствующие дальнейшему разжиганию конфликта.
«Стороны подчеркивают, что ответственный диалог является оптимальным путём для устойчивого урегулирования украинского кризиса, и международное сообщество должно поддерживать предпринимаемые в связи с этим конструктивные усилия», — говорится в документе.
Поставки Западом оружия с ядерным компонентом
Также Владимир Путин обратил внимание на заявление замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди, сообщившей, что Лондон будет поставлять киевскому режиму «боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обеднённый уран».
«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле», — заметил глава государства.
Он также добавил, что Москва «будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт применять оружие с ядерным компонентом».
Ситуацию также прокомментировал министр обороны РФ Сергей Шойгу: «Сейчас посмотрим, что они собираются передавать». По его словам, российская сторона располагает возможностями для ответа.
Кроме того, Москва и Пекин едины во мнении, что ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами своих территорий и должны вывезти его из-за рубежа. Они подтвердили свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия.
«Стороны вновь заявляют, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорится в совместном заявлении РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.
«Сила Сибири — 2»
Проект магистрального газопровода между Сибирью и Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая под названием «Сила Сибири — 2» подробно обсуждался делегациями обеих стран, сообщил Владимир Путин.
«Дальнейшему росту экспорта российского газа в КНР будет способствовать выполнение заключённого в январе межправсоглашения о прокладке дальневосточного газового маршрута, а также реализация инициативы о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» через территорию Монголии. Мы подробно говорили об этом, с монгольской стороны у нас все договорённости достигнуты: это по году будет 50 млрд кубических метров газа», — заметил российский лидер.
При этом в ходе выступления на встрече в расширенном составе делегаций Владимир Путин констатировал, что между Москвой и Пекином расширяется энергетическое взаимодействие. По словам российского лидера, ожидается, что совокупный объём поставок газа к 2030 году составит не менее 98 млрд куб. м плюс 100 млн т СПГ.
«Мы обсуждали — хороший проект — это новый газопровод «Сила Сибири — 2» через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд метров кубических газа надёжных, стабильных поставок из России», — говорил он.
В совместном заявлении Владимира Путина и Си Цзиньпина о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года один из пунктов посвящён укреплению всеобъемлющего партнёрства в сфере энергетики.
«Обеспечение взаимной и глобальной энергетической безопасности, в том числе в целях содействия глобальному энергопереходу, за счёт усиления долгосрочного сотрудничества в ключевых отраслях энергетики, продвижения реализации стратегических проектов, расширения форм кооперации, интенсификации партнёрства в сферах энергетических технологий и оборудования», — говорится в документе.
Торговля
Вопрос торгово-экономического взаимодействия остаётся приоритетным в диалоге между Россией и Китаем, подчеркнул Владимир Путин, напомнив, что КНР прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнёра РФ.
«Наши государства слаженными усилиями удерживают высокую динамику взаимной торговли, которая по итогам прошлого года выросла на 30%, установив новый рекорд — свыше $185 млрд. И нам по силам уже в текущем году преодолеть знаковую отметку в $200 млрд», — пояснил он.
Ранее российский лидер также сообщал, что в инвестиционной сфере сформирован масштабный пакет из 80 двусторонних проектов в различных областях на сумму порядка $165 млрд. К тому же в торговле всё активнее используются национальные валюты. Так, уже две трети товарооборота между РФ и КНР осуществляется в рублях и юанях.
«Мы за использование китайских юаней в расчётах между Российской Федерацией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчётов будут развиваться между российскими партнёрами и их коллегами в третьих странах, как я уже сказал, в юанях», — добавил он.
Отметим, что Москва и Пекин намерены увеличить масштабы и оптимизировать структуры торговли, в том числе за счет развития электронной торговли и иных инновационных инструментов, всемерно развить взаимосвязанную логистическую систему, повысить уровень финансовой кооперации, а также сотрудничество в сельском хозяйстве. Об этом среди прочего говорится в плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
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