Развитие сотрудничества, «Сила Сибири — 2» и Украина: Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Москве

В Москве подписанием двух совместных заявлений завершились переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Как отметили лидеры России и КНР, беседы прошли в тёплой и дружеской атмосфере. Главы государств в ходе переговоров затронули широкий спектр вопросов, не обойдя стороной ситуацию на Украине. По словам Владимира Путина, предложенный Пекином мирный план может быть взят за основу для урегулирования украинского конфликта. Подробнее об этом и других аспектах встречи — в материале RT.

Переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Москве завершились подписанием совместных заявлений и выступлением для СМИ.

Лидеры России и КНР подписали совместное заявление об углублении российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия и совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

«Эти два документа задают для правительств, деловых и общественных кругов наших стран ориентиры на перспективу, формируют долгосрочные цели по реализации стоящих между нашими странами схожих задач всестороннего национального развития», — подчеркнул Путин.

В первом документе говорится о том, что РФ и КНР намерены оказывать взаимную поддержку в вопросах защиты коренных интересов друг друга, прежде всего суверенитета, территориальной целостности и безопасности. Отмечается, что отношения между странами достигли наивысшего уровня в своей истории и продолжают поступательно развиваться. При этом они не представляют военно-политический союз и не направлены против третьих стран.

Также российская и китайская стороны выразили серьёзную озабоченность военно-биологической деятельностью США, созданием трёхстороннего партнёрства по безопасности между США, Великобританией и Австралией (AUKUS), которое несёт риски для стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также РФ и КНР призвали Вашингтон ответить на правомерные и рациональные озабоченности КНДР в вопросе политического урегулирования на Корейском полуострове и создать условия для возобновления диалога между Пхеньяном и Сеулом.

«Переговоры были успешными»

Владимир Путин, начиная своё заявление для СМИ, отметил, что российская сторона искренне рада принимать в Москве Си Цзиньпина с государственным визитом.

«Все наши переговоры — вчера и сегодня, в формате тет-а-тет, в узком составе и с участием делегаций — были успешными, прошли в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере», — сказал президент России.

По его мнению, подписанные совместные заявления в полной мере «отражают особый характер российско-китайских отношений, которые находятся на наивысшем за всю историю уровне развития, являются образцом настоящего всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия».

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Владимир Путин также указал, что находится в постоянном контакте с Си Цзиньпином. Они регулярно обсуждают по телефону и видеосвязи вопросы, представляющие взаимный интерес, что, в частности, позволяет держать на личном контроле все актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.

Си Цзиньпин, в свою очередь, назвал состоявшиеся переговоры «весьма откровенными, дружескими и продуктивными». Он подтвердил, что последние десять лет поддерживает плотные связи с российским президентом.

«Я рассчитываю на поддержание тесных контактов с президентом Владимиром Путиным в самых разных формах на благо динамичного и долгосрочного развития китайско-российских отношений», — заявил председатель КНР.

Как полагает помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоявшиеся в Москве переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина заставили Запад нервничать.

«Две великие державы, соседи, решают самые важные вопросы мировой политики и двусторонних отношений. Наверное, наши соперники в какой-то степени нервничают, это вполне естественно», — сказал он.

Украина

В ходе выступления Владимир Путин подчеркнул, что ситуация вокруг Украины стала одной из тем переговоров.

«Полагаем, что многие из положений выделенного Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем», — сказал президент РФ.

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что Пекин выступает за мир и диалог по украинскому вопросу: «Хотел бы подчеркнуть, что по этому урегулированию мы неуклонно руководствуемся целями и принципами Устава ООН, придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, активно содействуем примирению и восстановлению переговоров».

В подписанном по итогам переговоров заявлении указывается, что Россия приветствует готовность Китая играть позитивную роль в деле политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса. Стороны считают, что для его разрешения необходимо уважать легитимные озабоченности всех стран в области безопасности и предотвращать формирование блокового противостояния, а также прекратить действия, способствующие дальнейшему разжиганию конфликта.

«Стороны подчеркивают, что ответственный диалог является оптимальным путём для устойчивого урегулирования украинского кризиса, и международное сообщество должно поддерживать предпринимаемые в связи с этим конструктивные усилия», — говорится в документе.

Поставки Западом оружия с ядерным компонентом

Также Владимир Путин обратил внимание на заявление замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди, сообщившей, что Лондон будет поставлять киевскому режиму «боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обеднённый уран».

«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле», — заметил глава государства.

Он также добавил, что Москва «будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт применять оружие с ядерным компонентом».

Ситуацию также прокомментировал министр обороны РФ Сергей Шойгу: «Сейчас посмотрим, что они собираются передавать». По его словам, российская сторона располагает возможностями для ответа.

Кроме того, Москва и Пекин едины во мнении, что ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами своих территорий и должны вывезти его из-за рубежа. Они подтвердили свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Стороны вновь заявляют, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорится в совместном заявлении РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.

«Сила Сибири — 2»

Проект магистрального газопровода между Сибирью и Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая под названием «Сила Сибири — 2» подробно обсуждался делегациями обеих стран, сообщил Владимир Путин.

«Дальнейшему росту экспорта российского газа в КНР будет способствовать выполнение заключённого в январе межправсоглашения о прокладке дальневосточного газового маршрута, а также реализация инициативы о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» через территорию Монголии. Мы подробно говорили об этом, с монгольской стороны у нас все договорённости достигнуты: это по году будет 50 млрд кубических метров газа», — заметил российский лидер.

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При этом в ходе выступления на встрече в расширенном составе делегаций Владимир Путин констатировал, что между Москвой и Пекином расширяется энергетическое взаимодействие. По словам российского лидера, ожидается, что совокупный объём поставок газа к 2030 году составит не менее 98 млрд куб. м плюс 100 млн т СПГ.

«Мы обсуждали — хороший проект — это новый газопровод «Сила Сибири — 2» через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд метров кубических газа надёжных, стабильных поставок из России», — говорил он.

В совместном заявлении Владимира Путина и Си Цзиньпина о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года один из пунктов посвящён укреплению всеобъемлющего партнёрства в сфере энергетики.

«Обеспечение взаимной и глобальной энергетической безопасности, в том числе в целях содействия глобальному энергопереходу, за счёт усиления долгосрочного сотрудничества в ключевых отраслях энергетики, продвижения реализации стратегических проектов, расширения форм кооперации, интенсификации партнёрства в сферах энергетических технологий и оборудования», — говорится в документе.

Торговля

Вопрос торгово-экономического взаимодействия остаётся приоритетным в диалоге между Россией и Китаем, подчеркнул Владимир Путин, напомнив, что КНР прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнёра РФ.

«Наши государства слаженными усилиями удерживают высокую динамику взаимной торговли, которая по итогам прошлого года выросла на 30%, установив новый рекорд — свыше $185 млрд. И нам по силам уже в текущем году преодолеть знаковую отметку в $200 млрд», — пояснил он.

Ранее российский лидер также сообщал, что в инвестиционной сфере сформирован масштабный пакет из 80 двусторонних проектов в различных областях на сумму порядка $165 млрд. К тому же в торговле всё активнее используются национальные валюты. Так, уже две трети товарооборота между РФ и КНР осуществляется в рублях и юанях.

«Мы за использование китайских юаней в расчётах между Российской Федерацией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчётов будут развиваться между российскими партнёрами и их коллегами в третьих странах, как я уже сказал, в юанях», — добавил он.

Отметим, что Москва и Пекин намерены увеличить масштабы и оптимизировать структуры торговли, в том числе за счет развития электронной торговли и иных инновационных инструментов, всемерно развить взаимосвязанную логистическую систему, повысить уровень финансовой кооперации, а также сотрудничество в сельском хозяйстве. Об этом среди прочего говорится в плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.