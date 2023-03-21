Путин: Россия и Китай поставили масштабные цели и задачи на перспективу
- AP
- © Vladimir Astapkovich, Sputnik, Kremlin Pool Photo
Об этом глава государства сказал после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Его слова приводит РИА Новости.
Также он заявил, что прогресс в отношениях России и Китая за последние десять лет впечатляет.
Отношения двух стран находятся на наивысшем уровне и являются образцовыми, отметил президент России.
Ранее Си Цзиньпин заявил о намерении продолжить тесные контакты с Владимиром Путиным.