Узнать больше

Путин: Россия и Китай поставили масштабные цели и задачи на перспективу

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия и Китай поставили масштабные цели и задачи на перспективу.
Путин: Россия и Китай поставили масштабные цели и задачи на перспективу
  • AP
  • © Vladimir Astapkovich, Sputnik, Kremlin Pool Photo

Об этом глава государства сказал после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Его слова приводит РИА Новости.

Также он заявил, что прогресс в отношениях России и Китая за последние десять лет впечатляет.

Отношения двух стран находятся на наивысшем уровне и являются образцовыми, отметил президент России.

Ранее Си Цзиньпин заявил о намерении продолжить тесные контакты с Владимиром Путиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить