Си Цзиньпин заявил о намерении продолжить тесные контакты с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении продолжить тесные контакты с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом он сказал по итогам переговоров с Путиным в Кремле.

«Я рассчитываю на поддержание тесных контактов с президентом Владимиром Путиным в самых разных формах на благо динамичного и долгосрочного развития китайско-российских отношений», — отметил китайский лидер.

Президент России, в свою очередь, заявил, что отношения России и Китая находятся на наивысшем за всю историю уровне развития.

По его словам, подписанные два программных совместных заявления в полной мере отражают особый характер российско-китайских отношений.