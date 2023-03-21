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Си Цзиньпин заявил о намерении продолжить тесные контакты с Путиным

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении продолжить тесные контакты с российским лидером Владимиром Путиным.
Си Цзиньпин заявил о намерении продолжить тесные контакты с Путиным
  • AP
  • © Alexey Maishev, Sputnik, Kremlin Pool

Об этом он сказал по итогам переговоров с Путиным в Кремле.

«Я рассчитываю на поддержание тесных контактов с президентом Владимиром Путиным в самых разных формах на благо динамичного и долгосрочного развития китайско-российских отношений», — отметил китайский лидер.

Президент России, в свою очередь, заявил, что отношения России и Китая находятся на наивысшем за всю историю уровне развития.

По его словам, подписанные два программных совместных заявления в полной мере отражают особый характер российско-китайских отношений.

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