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Путин: Россия поддерживает расчёты в юанях при торговле с другими странами

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает использование китайских юаней в расчётах при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Об этом он заявил в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.

«Мы за использование китайских юаней в расчётах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер заявил об уверенности в том, что подобные формы расчётов будут развиваться между российскими предпринимателями и их коллегами в третьих странах.

Также Путин заявил, что практически все параметры по проекту газопровода «Сила Сибири — 2» согласованы.

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