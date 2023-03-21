Путин: Россия поддерживает расчёты в юанях при торговле с другими странами
Об этом он заявил в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.
«Мы за использование китайских юаней в расчётах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки», — сказал Путин.
Кроме того, российский лидер заявил об уверенности в том, что подобные формы расчётов будут развиваться между российскими предпринимателями и их коллегами в третьих странах.
Также Путин заявил, что практически все параметры по проекту газопровода «Сила Сибири — 2» согласованы.