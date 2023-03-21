Путин: практически все параметры по проекту «Сила Сибири — 2» согласованы
Он отметил, что стороны обсуждали вопрос нового проекта «Сила Сибири — 2». Президент России назвал этот проект хорошим.
«Практически все параметры этого соглашения согласованы», — отметил Путин.
Ранее Путин в статье для издания «Жэньминь Жибао» о российско-китайских отношениях назвал «Силу Сибири» сделкой века.
В феврале вице-премьер России Александр Новак заявил, что компания «Газпром» работает над ускорением строительства дальневосточного маршрута и «Силы Сибири — 2».