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Путин: практически все параметры по проекту «Сила Сибири — 2» согласованы

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Российский президент Владимир Путин заявил, что практически все параметры по проекту газопровода «Сила Сибири — 2» согласованы.

Он отметил, что стороны обсуждали вопрос нового проекта «Сила Сибири — 2». Президент России назвал этот проект хорошим.

«Практически все параметры этого соглашения согласованы», — отметил Путин.

Ранее Путин в статье для издания «Жэньминь Жибао» о российско-китайских отношениях назвал «Силу Сибири» сделкой века.

В феврале вице-премьер России Александр Новак заявил, что компания «Газпром» работает над ускорением строительства дальневосточного маршрута и «Силы Сибири — 2».

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