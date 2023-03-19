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Путин назвал «Силу Сибири» сделкой века

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Российский президент Владимир Путин в статье для издания «Жэньминь Жибао» о российско-китайских отношениях назвал «Силу Сибири» сделкой века.

Он отметил успешное выполнение долгосрочных совместных российско-китайских планов и программ.

«Например, российско-китайский магистральный газопровод «Сила Сибири» по своим масштабам без преувеличения стал «сделкой века», — написал президент России.

По его словам, существенно выросли объёмы поставок отечественной нефти и угля.

Также Путин добавил, что с участием российских специалистов на территории Китая строятся новые атомные энергоблоки, а китайские компании активно подключаются к СПГ-проектам.

Он добавил, что «крепнет промышленная и сельскохозяйственная кооперация». Россия и Китай вместе осваивают космическое пространство и развивают новые технологии, отметил президент.

Кроме того, Путин назвал отношения России и КНР краеугольным камнем глобальной и региональной стабильности.

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