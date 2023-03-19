Путин назвал отношения России и КНР краеугольным камнем глобальной стабильности

Российский президент Владимир Путин назвал отношения России и КНР краеугольным камнем глобальной и региональной стабильности.

Об этом он написал в статье для издания «Жэньминь Жибао». Текст опубликован на сайте Кремля.

«Именно российско-китайские отношения сегодня фактически выступают краеугольным камнем региональной, да и глобальной стабильности», — заявил глава российского государства.

По его словам, отношения Москвы и Пекина стимулируют экономический рост и служат гарантом позитивной повестки в международных делах, а также являются образцом гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами.

Он выразил уверенность, что дружба и партнёрство, основывающиеся на стратегическом выборе народов России и КНР, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания двух стран.

«И этому, несомненно, будет способствовать нынешний визит в Россию Председателя КНР», — написал президент России.

В статье Путин также отметил, что предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию является значимым событием, которое вновь подтверждает особый характер российско-китайского партнёрства.