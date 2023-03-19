Узнать больше

Путин назвал отношения России и КНР краеугольным камнем глобальной стабильности

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин назвал отношения России и КНР краеугольным камнем глобальной и региональной стабильности.

Об этом он написал в статье для издания «Жэньминь Жибао». Текст опубликован на сайте Кремля.

«Именно российско-китайские отношения сегодня фактически выступают краеугольным камнем региональной, да и глобальной стабильности», — заявил глава российского государства.

По его словам, отношения Москвы и Пекина стимулируют экономический рост и служат гарантом позитивной повестки в международных делах, а также являются образцом гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами.

Он выразил уверенность, что дружба и партнёрство, основывающиеся на стратегическом выборе народов России и КНР, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания двух стран.

«И этому, несомненно, будет способствовать нынешний визит в Россию Председателя КНР», — написал президент России.

В статье Путин также отметил, что предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию является значимым событием, которое вновь подтверждает особый характер российско-китайского партнёрства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить