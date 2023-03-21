Путин: Россия рассчитывает на рост экспорта своего продовольствия в Китай
- AP
- © Pavel Byrkin, Sputnik, Kremlin Pool
По его словам, профильные российские ведомства ведут работу по обеспечению стандартов качества поставляемой из России в Китай продукции, а также по улучшению взаимного доступа продуктов питания.
«Всё это позволяет рассчитывать на дальнейший рост экспорта российского продовольствия на ёмкий китайский рынок», — сказал Путин.
Также Путин заявил, что Россия готова поддержать китайский бизнес в вопросе замещения покинувших российский рынок западных предприятий.
Президент России отметил, что Москва поддерживает использование китайских юаней в расчётах при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки.
Кроме того, российский лидер сообщил, что практически все параметры по проекту газопровода «Сила Сибири — 2» согласованы.