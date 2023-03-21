Путин: Россия готова поддержать китайский бизнес в замещении покинувших страну предприятий
- kremlin.ru
Об этом он заявил в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.
«Готовы поддержать китайский бизнес в вопросе замещения производств, покинувших Россию западных предприятий», — сказал российский лидер.
Также Путин заявил, что Россия поддерживает использование китайских юаней в расчётах при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки.
Кроме того, российский лидер сообщил, что практически все параметры по проекту газопровода «Сила Сибири — 2» согласованы.