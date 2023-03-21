Путин: Россия готова поддержать китайский бизнес в замещении покинувших страну предприятий

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова поддержать китайский бизнес в вопросе замещения покинувших российский рынок западных предприятий.

Об этом он заявил в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.

«Готовы поддержать китайский бизнес в вопросе замещения производств, покинувших Россию западных предприятий», — сказал российский лидер.

Также Путин заявил, что Россия поддерживает использование китайских юаней в расчётах при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Кроме того, российский лидер сообщил, что практически все параметры по проекту газопровода «Сила Сибири — 2» согласованы.