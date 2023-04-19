Тающий запас: стратегические резервы нефти в США опустели почти наполовину

Объём стратегических нефтяных резервов в США сократился до минимума за последние 40 лет, а сами запасы опустели почти наполовину. Власти страны стали активно выкачивать сырьё из хранилищ ещё в 2022 году. Тогда после введённых против России энергетических санкций стоимость энергоресурса на мировом рынке резко выросла, а в Штатах образовался дефицит топлива, и рядовые потребители столкнулись с рекордным удорожанием бензина. В попытке снизить социальную напряжённость администрация Джо Байдена стремится максимально увеличить предложение горючего и тем самым сбить возросшие цены. Впрочем, по словам экспертов, инициативе Вашингтона препятствуют действия стран ОПЕК+, которым выгодны высокие нефтяные котировки. Более того, стремительное опустошение резервов в США может привести к ещё большему удорожанию топлива в будущем, не исключают аналитики.

За последний год объём стратегических нефтяных резервов в США сократился более чем на треть и сейчас составляет 368 млн баррелей. Достигнутое значение стало самым низким с октября 1983-го, о чём свидетельствуют материалы Министерства энергетики страны.

Более того, по данным ведомства, если ещё в середине прошлой весны стратегические запасы Штатов были обеспечены сырьём на 76,5% от максимально возможного уровня (727 млн баррелей), то к настоящему моменту заполненность хранилищ упала до 50,6%. Одной из причин наблюдаемой динамики стали последствия антироссийских санкций Вашингтона, утверждают эксперты.

В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, Соединённые Штаты в попытке надавить на Москву решили полностью отказаться от закупок российских энергоресурсов. Как утверждали на тот момент в Белом доме, Вашингтон может себе позволить пойти на такой шаг благодаря сильной энергетической инфраструктуре страны. Впрочем, спустя некоторое время американские потребители столкнулись с рекордным удорожанием бензина.

«После того как Штаты, а следом за ними и Европа ввели санкции в отношении российского энергосектора, мировые цены на нефть резко выросли и поднимались выше $130 за баррель. Это не могло не сказаться на стоимости топлива в США, где галлон бензина в среднем подорожал в два-три раза в зависимости от штата. Как следствие, в стране ускорилась инфляция, и выросло общественное недовольство политикой Джо Байдена. Чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, властям пришлось распечатывать резервы», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Примечательно, что США входят в тройку мировых лидеров по добыче нефти, вместе с Россией и Саудовской Аравией. Согласно оценке американского Минэнерго, суммарно на долю этих государств приходится более 40% глобального производства сырья.

Тем не менее Штаты в отличие от пары своих главных конкурентов не могут полностью обеспечить себя топливом только за счёт собственных мощностей и поэтому вынуждены дополнительно закупать энергоресурс за рубежом. Между тем предложение углеводородов на мировом рынке ограничено, поэтому отказ от закупок нефти и нефтепродуктов у России обернулся дефицитом горючего в США, считают аналитики.

«При этом в 2022 году американские производители существенно нарастили поставки топлива европейским странам. Всё это в сочетании с ростом мировых цен на сырьё привело к увеличению стоимости горючего внутри США. Администрация Байдена попыталась сбалансировать рынок путём продажи нефти из стратегических запасов, не в последнюю очередь из-за предстоящих выборов в конгресс», — подчеркнул в беседе с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

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Отметим, что Соединённые Штаты решили создать стратегический резерв после нефтяного кризиса 1970-х, когда страны — члены организации ОПЕК отрезали США от поставок сырья. В теории сформированный запас должен быть неприкосновенным и использоваться только в экстренных ситуациях для избежания дефицита, объяснил RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Пытаются свалить негатив на Россию»

На фоне ажиотажного роста цен на бензин в марте 2022 года Джо Байден распорядился высвобождать по 1 млн баррелей нефти в день из стратегических запасов страны начиная с мая и вплоть до конца октября. Таким образом, всего из резервов планировалось забрать около 180 млн баррелей.

«Это крупнейшее в нашей истории высвобождение ресурсов из национального резерва. В результате будут обеспечиваться исторические объёмы на исторически длительный период — шесть месяцев», — заявлял Байден.

По мере продажи сырья из стратегических резервов США, а также на фоне постепенного снижения нефтяных котировок в мире уже к концу 2022 года стоимость бензина на американских заправках вернулась к докризисным значениям. Тем не менее в апреле 2023-го нефть на глобальном рынке вновь начала заметно дорожать, а следом стали расти и цены на горючее в Штатах. В результате Вашингтон продолжил опустошать собственные запасы.

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Как объяснил Игорь Галактионов, с середины весны спрос на топливо в США традиционно растёт в связи с началом автомобильного сезона, что обычно сопровождается и повышением цен на бензин. Вместе с тем дополнительным стимулом для удорожания горючего стали действия стран — участниц соглашения ОПЕК+, считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова.

Напомним, в альянс входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию и Саудовскую Аравию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удерживать стоимость нефти от значительных обвалов.

В начале апреля страны ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи энергоресурса с мая до конца 2023 года суммарно на 1,66 млн баррелей в сутки. Такая мера была принята в качестве дополнения к уже одобренному ранее снижению производства углеводородов на 2 млн баррелей в день.

Предполагается, что ожидаемое сокращение нефтедобычи суммарно на 3,66 млн баррелей в сутки приведёт к снижению поставок энергоресурса на международный рынок. Это, в свою очередь, должно стать поводом для дальнейшего роста мировых цен на нефть.

«Определённо на рынке сырья сейчас два противовеса. С одной стороны, ОПЕК+ стремится поддержать цены на нефть и идёт на снижение добычи, с другой — администрация США жертвует стратегическими запасами, чтобы не допустить роста цен. Пока сложно рассуждать о дальнейших действиях Вашингтона и о допустимом минимуме нефтяных резервов. Тем не менее странам ОПЕК+ будет несложно пойти на дополнительные сокращения добычи в целях стабилизации цен», — отметила Юлия Мельникова.

При этом у Соединённых Штатов сейчас нет возможности серьёзно увеличить собственную нефтедобычу в ответ на действия ОПЕК+, уверен Артём Деев. По его словам, энергетическое производство в США стагнирует, поскольку в последние годы отрасль недополучила серьёзный объём инвестиций, в том числе из-за активного продвижения зелёной повестки в стране.

Похожей оценки придерживается Игорь Юшков. Как отметил специалист, рост добычи в США уже начал замедляться, тогда как многие месторождения сланцевой нефти в стране постепенно истощаются.

«Удастся ли Штатам удержать хотя бы текущие объёмы добычи — большой вопрос. В политическом плане демократы используют стратегические запасы, чтобы поддержать свою популярность. Населению это преподносят, как необходимый ответ на действия ОПЕК+. То есть пытаются свалить негатив от истощения хранилищ на альянс и, в частности, на Россию. Однако и без решения ОПЕК+ они бы всё равно продавали нефть из резервов, просто чтобы снизить цены и получить поддержку избирателей», — добавил Юшков.

Как полагают эксперты, дальнейшее опустошение стратегических запасов повышает риски физических перебоев с поставками в будущем. Так, по словам Игоря Юшкова, если резервы иссякнут, а импорт сырья из-за рубежа сократится ещё сильнее, Вашингтону будет нечем компенсировать возникший дисбаланс, и внутренние цены могут устремиться к новым рекордам.

«При этом ранее власти страны приняли решение по закачке нефти в хранилища, если мировые цены на нефть опустятся ниже $70 за баррель, однако этого пока не происходит. Поэтому Вашингтон продолжает продавать ресурс, а не запасать его. Ситуация держит рынок в напряжении. Все понимают, что рано или поздно Штатам всё же придётся восполнять стратегические запасы. В этом случае спрос на нефть со стороны США вырастет, за чем последует и новая волна роста цен», — заключил Юшков.