«Айсберг накопленных проблем»: в Минфине США предупредили об угрозе дефолта для страны

По оценке Министерства финансов США, если американские власти не поднимут потолок долга или не приостановят его действие, то уже к 1 июня Вашингтону будет нечем расплачиваться с кредиторами. В этом случае страну могут ожидать дефолт и «экономическая катастрофа», предупредила глава Минфина Джанет Йеллен. Ещё в конце 2022 года задолженность Соединённых Штатов достигла установленного лимита в $31,4 трлн, и с тех пор правительству пришлось урезать часть бюджетных расходов для выполнения своих обязательств. Как полагают эксперты, на фоне приближающихся выборов вопрос повышения потолка долга станет предметом политического торга между республиканцами и демократами. Между тем растущая зависимость американской экономики от заимствований обходится США всё дороже и перспективе может угрожать статусу доллара, не исключают аналитики.

Менее чем через месяц США рискуют столкнуться с дефолтом, если власти страны не примут решение относительно потолка государственного долга, предупредила министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен в письме руководству конгресса.

«После изучения недавних поступлений федеральных налогов (в бюджет. — RT) наша наилучшая оценка состоит в том, что мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, а потенциально уже к 1 июня, если конгресс не повысит лимит долга или не приостановит его действие до этого времени», — сообщила Йеллен.

По её словам, если законодатели будут тянуть с решением до последнего момента, это может нанести серьёзный ущерб деловой и потребительской уверенности, привести к удорожанию краткосрочных займов для налогоплательщиков и негативно отразиться на кредитном рейтинге США. В свою очередь, отсутствие какого-либо консенсуса не только ударит по экономике, но и поставит под вопрос «глобальное лидерство» Штатов, предостерегла глава Минфина.

«Отказ от повышения потолка госдолга приведёт к экономической и финансовой катастрофе. Это может стать первым случаем с 1789 года, когда американское правительство не сможет заплатить по своим счетам. Будет подорвано доверие к США как к самой (экономически. — RT) безопасной стране, чья валюта является резервной и используется миром», — предостерегла Йеллен в конце марта во время слушаний в конгрессе.

Министр финансов США Джанет Йеллен

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По данным американского Министерства финансов, в 2022 календарном году госдолг США вырос на $1,8 трлн и превысил установленное властями ограничение в $31,4 трлн. У правительства стали заканчиваться деньги для выполнения своих обязательств, и в январе Минфин объявил о чрезвычайных мерах. В частности, было решено временно отказаться от некоторых бюджетных расходов, чтобы отсрочить дефолт и дать конгрессу время для обсуждения нового потолка долга.

Денежная бездна

Государственный долг США представляет собой общую задолженность федерального правительства страны перед кредиторами. Вашингтон занимает деньги для оплаты всех необходимых трат, которые уже невозможно покрыть с помощью доходов бюджета.

Для этого власти страны в основном используют специальные казначейские облигации (трежерис). Американские и зарубежные инвесторы покупают выпущенные Минфином США ценные бумаги и получают по ним стабильный доход, по сути, предоставляя свои деньги в долг экономике Штатов. Эти средства, в свою очередь, идут на погашение бюджетного дефицита.

Примечательно, что крупнейшим держателем госдолга США остаются власти страны. Так, по состоянию на конец 2022 финансового года (завершился 30 сентября) почти 40% от общего объёма задолженности приходилось на долю правительства Штатов и Федеральной резервной системы (выполняет функции Центробанка). Ещё около 23% обязательств принадлежало иностранцам, а остальную сумму Вашингтон должен был американским инвесторам, банкам и компаниям.

Уверенный рост госдолга США во многом связан с тем, что расходы американского бюджета увеличиваются быстрее доходов. Об этом в комментарии RT рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Правительство США стало играть более активную роль в формировании поддержки промышленности и своих компаний, чтобы более успешно конкурировать с китайскими концернами на мировых рынках. Кроме того, растут социальные и военные расходы. В социальном плане власти поддерживают часть населения после пандемии, например, списывают долги молодым специалистам, которые брали образовательные ссуды», — отметил эксперт.

В целом траты американского бюджета стабильно превышают сумму денежных поступлений на протяжении более чем 20 лет. За это же время государственный долг США увеличился в пять раз, и сегодня его объём превосходит размер всей экономики страны. По последним оценкам Федерального резервного банка Сент-Луиса, соотношение задолженности Штатов и ВВП составляет около 120%.

Хрупкий потолок

Ещё в 1917 году власти США впервые ввели так называемый потолок долга. Речь идёт об искусственном ограничении, которое изначально создавалось для оберегания страны от чрезмерного роста заимствований.

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Вместе с тем на фоне постоянно растущих бюджетных расходов руководству страны периодически приходится либо поднимать лимит, либо вовсе отказываться от его использования. Причём обсуждение этого вопроса обычно сопровождается жаркими спорами, а затягивание процесса каждый раз подталкивает страну к дефолту, отмечают эксперты.

Напомним, дефолт означает отказ заёмщика от выполнения своих денежных обязательств. Как правило, это происходит из-за отсутствия у должника финансовых возможностей.

В последний раз США сталкивались с подобной ситуацией в 1979 году. Тогда власти не смогли своевременно договориться о повышении потолка долга. В конечном итоге лимит было решено поднять, но американский Минфин не успел вовремя погасить обязательства на сумму свыше $120 млн. Таким образом, произошедший дефолт оказался техническим — временным.

Спустя более чем 30 лет, в 2011 году, Штаты вновь оказались на грани дефолта из-за возникших разногласий относительно потолка долга. Хотя в результате правительству всё же удалось вовремя рассчитаться с кредиторами, международное агентство S&P впервые понизило кредитный рейтинг США с высшего уровня AAA до AA+.

«Повышение планки выступает своего рода элементом контроля за исполнительной властью и расходами бюджета. Если долг упирается в потолок, это становится поводом для пересмотра части трат с целью их последующего снижения. По итогу всё сводится к политическому торгу. Поскольку скоро выборы, у республиканцев есть хорошая возможность надавить на администрацию Байдена», — отметил Александр Абрамов.

В конце апреля республиканцы большинством голосов добились одобрения своего закона о повышении потолка долга в нижней палате конгресса. Авторы документа согласны поднять лимит на $1,5 трлн, но при этом требуют значительно урезать бюджетные траты. Также предлагается вернуть в казну неизрасходованные средства на борьбу с COVID-19, аннулировать списание долгов по образовательным кредитам и упразднить налоговые льготы в рамках закона о снижении инфляции.

Впрочем, как полагают эксперты, инициатива республиканцев вряд ли получит поддержку в сенате, который контролируют демократы. Представители партии во главе с президентом Джо Байденом настаивают на повышении потолка долга без дополнительных условий.

«Байден отказался выполнять свою работу, угрожая довести нашу страну до первого в истории дефолта, а время идёт. После трёх месяцев бездействия администрации Байдена палата представителей приняла решение, а в сенате сейчас находится законопроект, который отбросит риск дефолта. Сенат и президент должны приступить к работе — и как можно скорее», — цитирует ТАСС спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

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Как сообщили в Белом доме, уже 9 мая Байден планирует встретиться с конгрессменами для обсуждения потолка долга. В конечном счёте, как полагают эксперты, сторонам придётся искать компромисс и идти на уступки друг другу.

«Думаю, по мере приближения к дедлайну американские власти вновь сумеют договориться. В ближайшей перспективе США будут вынуждены поднять потолок госдолга для избежания худших последствий технического дефолта. Причём в дальнейшем по мере ухудшения показателей финансовой устойчивости Штатам, вероятно, придётся ужесточить контроль над бюджетом», — предположил в разговоре с RT старший стратег Freedom Finance Global Михаил Степанян.

Тем не менее сложившаяся ситуация вокруг американского госдолга рискует обернуться тем, что международный рейтинг казначейских бумаг Штатов может быть понижен с сегодняшнего «надёжного» до «мусорного», не исключил российский бизнесмен Олег Дерипаска. Более того, как полагает предприниматель, такое развитие событий будет лишь «вершиной айсберга накопленных проблем» США.

«США абсолютно заигрались с использованием статуса доллара как мировой резервной валюты. В итоге, каким бы невероятным это ни казалось, но теперь они сами стоят в шаге от банкротства государственных финансов, и ситуацию только усугубят внутренние политические игры, которые будут идти до конца следующего года. А крах американских государственных финансов будет означать полное разрушение не только существующей мировой финансовой системы, но и всего глобального миропорядка», — написал Дерипаска в своём Telegram-канале.

«Угрожает позициям доллара»

Впрочем, в случае дальнейшего увеличения государственного долга США его обслуживание будет становиться всё более обременительным для американского бюджета, считают специалисты. Так, за последнее время давление на американскую казну уже заметно усилилось на фоне изменившейся политики Федеральной резервной системы.

В 2022 году после введения энергетических санкций против России в Соединённых Штатах резко подорожало топливо, а инфляция ускорилась до максимума за последние 40 лет. Для борьбы с повышением цен ФРС начала резко ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП). Всего за год с небольшим американский регулятор поднял свою процентную ставку уже девять раз и довёл её до 4,75—5% — максимального уровня за последние 16 лет.

Традиционно ужесточение ДКП считается одним из главных инструментов в борьбе с инфляцией. В результате повышения ставок растёт стоимость кредитов для граждан и бизнеса, экономическая активность ослабевает, что оказывает давление на цены. В то же время за счёт действий ФРС увеличивается и стоимость обслуживания госдолга Штатов.

По данным бюджетного управления конгресса США, в 2022 году траты Вашингтона на выплаты процентов по государственному долгу выросли на 35% и составили $475 млрд, что эквивалентно 1,9% американского ВВП. Более того, согласно прогнозу ведомства, в 2023-м сумма увеличится ещё на треть — до $640 млрд (2,4% ВВП), а в 2033-м превысит $1,4 трлн (3,6% ВВП).

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При сохранении текущих тенденций в 2053 году объём госдолга Соединённых Штатов может почти вдвое превысить размер американской экономики и достигнуть 195% ВВП. К этому времени обслуживание задолженности будет ежегодно обходиться правительству США в 7,3% ВВП и станет крупнейшей статьёй расходов бюджета страны.

«В следующие 30 лет выплаты по процентам составят около $74 трлн, а к 2053 году на них будет уходить почти 40% всех доходов федерального бюджета. Затраты на выплату процентов... в 2029 году превысят объём расходов на оборону, в 2044-м — на Medicare (программу медицинского страхования пожилого населения. — RT), а в 2050-м — на социальное страхование», — заявили в американском фонде Питера Петерсона.

Кроме того, как отмечают в организации, дальнейшее увеличение затрат на выплату процентов приведёт к сокращению государственных инвестиций, которые могли бы обеспечить экономический рост в будущем. Так, в 2053-м американские власти будут направлять на обслуживание долга почти в три раза больше денег, чем когда-либо тратили на образование, развитие необоронной инфраструктуры, научные исследования и разработки вместе взятые, добавили в фонде.

«Долгосрочные риски роста госдолга заключаются в том, что снижается привлекательность доллара из-за ухудшения макроэкономических показателей страны. Это создаёт риски для вложений в трежерис и угрожает позициям доллара как основной резервной валюты на международном рынке», — отметил в разговоре с RT инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.