«Это будет катастрофа»: Байден заявил о разрушительных последствиях для экономики США в случае объявления дефолта

Возможное объявление дефолта правительством США может обернуться катастрофой, считает президент страны Джо Байден. По его словам, в этом случае американская экономика впадёт в глубокую рецессию, пенсионные счета опустеют, почти 8 млн человек останутся без работы, а международная репутация Вашингтона будет подорвана. Предотвратить подобный исход должно повышение потолка государственного долга, считают эксперты. Впрочем, республиканцы и демократы пока не могут договориться об условиях такой инициативы. При этом для обсуждения у властей Соединённых Штатов осталось всего три недели, так как уже к 1 июня стране будет нечем расплачиваться по счетам, предупредили в американском Минфине.

Соединённые Штаты рискуют столкнуться с серьёзными последствиями в случае объявления дефолта, заявил президент страны Джо Байден по итогам встречи с лидерами американского конгресса.

«Я ясно дал понять, что дефолт — это не вариант... Это будет катастрофа... Наша экономика погрузится в серьёзную рецессию, пенсионные счета опустеют, а стоимость заимствований вырастет. По данным (международного рейтингового агентства. — RT) Moody's, почти 8 млн американцев потеряют работу, а наша репутация в мире будет сильно подорвана», — предупредил Байден.

Во время прошедших переговоров глава Белого дома обсуждал с конгрессменами возможность повышения потолка государственного долга. Впрочем, участникам дискуссии не удалось добиться прогресса в отношении этого вопроса, о чём после собрания сообщил спикер палаты представителей Кевин Маккарти.

«Я сделал всё, что в моих силах, чтобы не допустить дефолта. Мы приняли соответствующий законопроект... Надеюсь, что он (Байден. — RT) согласится вести переговоры в течение следующих двух недель, чтобы мы действительно cмогли решить эту проблему и не поставить Америку на грань», — приводит CNN слова Маккарти.

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По данным американского Министерства финансов, в 2022 году госдолг США вырос на $1,8 трлн и превысил установленное властями ограничение в $31,4 трлн. У правительства стали заканчиваться деньги для выполнения своих обязательств, и в январе 2023-го Минфин объявил о чрезвычайных мерах. В частности, было решено временно отказаться от некоторых бюджетных расходов, чтобы отсрочить дефолт и дать конгрессу время для обсуждения нового потолка долга.

Согласно последним оценкам Минфина США, ресурс всех принятых мер может быть полностью исчерпан уже к 1 июня. Таким образом, у руководства страны остаётся всего три недели для принятия решения относительно потолка долга и, соответственно, для избежания дефолта.

При этом ещё в конце апреля республиканцы большинством голосов добились одобрения своего законопроекта о повышении долгового лимита в нижней палате конгресса. Авторы документа согласны поднять планку на $1,5 трлн, но при этом требуют урезать бюджетные траты на $4,8 трлн. В частности, предлагается вернуть в казну неизрасходованные средства на борьбу с COVID-19, аннулировать списание долгов по образовательным кредитам и упразднить налоговые льготы в рамках закона о снижении инфляции.

Впрочем, как полагают эксперты, инициатива вряд ли получит поддержку в сенате, который контролируют демократы. Представители партии во главе с Джо Байденом настаивают на повышении потолка долга без каких-либо дополнительных условий. В этой связи глава Белого дома назвал «нежизнеспособным» предложенный республиканцами законопроект.

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В качестве альтернативы президент США рассматривает возможность использовать 14-ю поправку к Конституции Соединённых Штатов и предотвратить дефолт без участия конгресса. По сути, инициатива подразумевает отказ от использования потолка долга и позволяет наращивать заимствования даже после достижения лимита. Тем не менее американские законодатели выступают против такого решения.

«Байден считает, что сокращать бюджетные траты сейчас попросту негде. Однако конгрессменов не устраивает идея полной отмены потолка долга, поскольку в таком случае может вовсе пропасть контроль за государственными расходами и финансовой помощью другим странам», — объяснил RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Более того, подобная попытка Байдена обойти ограничение будет означать игнорирование президентом действующего закона о потолке долга. Это, в свою очередь, может подорвать доверие к федеральному правительству США со стороны населения, предположил в разговоре с RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Безлимитный тариф

Государственный долг США представляет собой общую задолженность федерального правительства страны перед кредиторами. Вашингтон занимает деньги для оплаты всех необходимых трат, которые уже невозможно покрыть с помощью доходов бюджета.

Для этого власти страны в основном используют специальные казначейские облигации (трежерис). Американские и зарубежные инвесторы покупают выпущенные Минфином США ценные бумаги и получают по ним стабильный доход, по сути, предоставляя свои деньги в долг экономике Штатов. Эти средства идут на погашение бюджетного дефицита.

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«Налоговые сборы и доходы бюджета США ниже, чем государственные расходы. В дальнейшем бюджет продолжит оставаться дефицитным, поэтому стране необходимо и дальше занимать деньги для его устранения», — отметил Владимир Чернов.

В целом траты американского бюджета стабильно превышают сумму денежных поступлений на протяжении более чем 20 лет. За это же время государственный долг США увеличился в пять раз, и сегодня его объём превосходит размер всей экономики страны. По последним оценкам Федерального резервного банка Сент-Луиса, соотношение задолженности Штатов и ВВП составляет около 120%.

Ещё в 1917 году власти США впервые ввели так называемый потолок долга. Речь идёт об искусственном ограничении, которое изначально создавалось для оберегания страны от чрезмерного роста заимствований.

Вместе с тем на фоне постоянно растущих бюджетных расходов руководству страны периодически приходится либо поднимать лимит, либо вовсе отказываться от его использования. Причём обсуждение этого вопроса обычно сопровождается жаркими спорами, а затягивание процесса каждый раз подталкивает страну к дефолту, отмечают эксперты.

Напомним, дефолт означает отказ заёмщика от выполнения своих денежных обязательств. Как правило, это происходит из-за отсутствия у должника финансовых возможностей.

Любопытно, что, по словам самого Джо Байдена, США ещё ни разу не приходилось объявлять дефолт. Как написал американский президент на своей странице в Twitter, «Америка — не та страна, что не платит по долгам». Впрочем, модераторы социальной сети пометили пост главы Белого дома как дезинформацию и напомнили о пяти случаях, когда Вашингтон не выполнял свои обязательства: в 1779, 1782, 1862, 1934 и 1979 годах.

Более того, в 2011 году Соединённые Штаты вновь оказались на грани дефолта из-за возникших разногласий относительно потолка долга. Хотя в результате правительству всё же удалось вовремя рассчитаться с кредиторами, международное агентство S&P впервые понизило кредитный рейтинг США с высшего уровня AAA до AA+.

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В последние годы вопрос повышения потолка долга в США стал одним из элементов политической игры, считает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, на фоне периодически возрастающей угрозы дефолта представители обеих партий пытаются выторговать друг у друга различные преференции.

«В этот раз торг может быть ещё жёстче и дольше в связи с грядущей предвыборной гонкой. Для республиканцев сейчас это хорошая возможность добиться ряда уступок от демократов. Однако если властям так и не удастся договориться, страну ждёт шатдаун (приостановка работы правительства. — RT) и резкое сокращение расходов», — пояснил Разуваев.

Процентное бремя

По мнению Владислава Антонова, объявление дефолта в США приведёт к резкому падению кредитного рейтинга страны, а также к подрыву доверия к американской экономике и финансовой системе. При этом повышение потолка долга не решит всех проблем страны, а лишь позволит отсрочить их, уверен специалист.

«Подъём долгового лимита приведёт только к увеличению государственных расходов, усилению долговой нагрузки и, как следствие, снижению доверия к доллару в долгосрочной перспективе. Без структурных реформ и пересмотра своего отвратительного отношения к правительствам других стран Штаты лишь отодвинут крах своей экономики ещё на некоторое время», — добавил собеседник RT.

Отметим, что давление на американский бюджет уже заметно усилилось в последнее время на фоне изменившейся политики Федеральной резервной системы США (выполняет функции центробанка страны). В 2022 году после введения энергетических санкций против России в Штатах резко подорожало топливо, а инфляция ускорилась до максимума за последние 40 лет. Для борьбы с повышением цен ФРС начала резко ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП). Так, всего за год с небольшим американский регулятор поднял свою процентную ставку уже десять раз и довёл её до 5—5,25% — максимального уровня почти за 16 лет.

Традиционно ужесточение ДКП считается одним из главных инструментов в борьбе с инфляцией. В результате повышения ставок растёт стоимость кредитов для граждан и бизнеса, экономическая активность ослабевает, что оказывает давление на цены. В то же время за счёт действий ФРС увеличивается и стоимость обслуживания госдолга Штатов.

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По данным бюджетного управления конгресса США, в 2022 году траты Вашингтона на выплаты процентов по государственному долгу выросли на 35% и составили $475 млрд, что эквивалентно 1,9% американского ВВП. Более того, согласно прогнозу ведомства, в 2023-м сумма увеличится ещё на треть — до $640 млрд (2,4% ВВП). В дальнейшем сумма будет только расти и со временем станет крупнейшей статьёй расходов бюджета, считают в американском фонде Питера Петерсона.

«В следующие 30 лет выплаты по процентам составят около $74 трлн, а к 2053 году на них будет уходить почти 40% всех доходов федерального бюджета. Затраты на выплату процентов... в 2029 году превысят объём расходов на оборону, в 2044-м — на Medicare (программу медицинского страхования пожилого населения. — RT), а в 2050-м — на социальное страхование», — подсчитали в организации.

Кроме того, как отмечают в фонде, дальнейшее увеличение затрат на выплату процентов приведёт к сокращению государственных инвестиций, которые могли бы обеспечить экономический рост в будущем. Так, к 2053 году американские власти будут направлять на обслуживание долга почти в три раза больше денег, чем когда-либо тратили на образование, развитие необоронной инфраструктуры, научные исследования и разработки вместе взятые, добавили в фонде.

«В этих условиях другие страны начнут активно предлагать альтернативы вместо доллара в качестве мировой резервной валюты, что приведёт к ухудшению экономической ситуации в стране. Доля доллара в мировых расчётах в любом случае будет снижаться. Этот процесс запущен — и его не остановить», — заключил Владислав Антонов.