Краеугольный камень: в конгрессе заявили о планах демократов использовать тему штурма Капитолия против Трампа на выборах

Представители Демпартии собираются основывать свою предвыборную кампанию на критике в адрес республиканцев и экс-президента США Дональда Трампа из-за штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. Об этом заявила член палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин. По её словам, это «самый политизированный день в американской истории». Она также сообщила, что уже более тысячи человек «стали задержанными, обвиняемыми, заключёнными и до сих пор ожидают суда» в связи с этими событиями. По мнению экспертов, тема действительно может стать «одним из краеугольных камней антитрамповской кампании» в новой президентской гонке.

В конгрессе США заявили, что демократы собираются строить свою предвыборную кампанию на нападках в адрес республиканцев и экс-президента Дональда Трампа из-за событий 6 января 2021 года, когда его сторонники штурмовали Капитолий. Об этом заявила член палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин. По её словам, это «самый политизированный день в американской истории».

«Демократы будут выстраивать свои избирательные кампании к выборам 2024 года целиком на критике в адрес республиканцев и Дональда Трампа (который уже объявил о намерении участвовать в президентской гонке. — RT) в свете событий 6 января, поскольку их партия и проводимая ими политика настолько плоха и ставит Америку после всего, что они не могут похвастать никакими достижениями, имея в своём послужном списке лишь грандиозное фиаско», — написала Грин на своей странице в Twitter.

Она также сообщила, что по делу 6 января уже более тысячи человек «стали задержанными, обвиняемыми, заключёнными и до сих пор ожидают суда». В то время как «ставший оружием в руках демократов Минюст» заявил, что планируется задержать ещё столько же американцев в рамках данного разбирательства, констатировала Грин.

Сторонники Дональда Трампа штурмуют Капитолий

AP

© John Minchillo

Член конгресса также призвала опубликовать видеозаписи произошедшего с камер внутри Капитолия.

«Нам нужно обнародовать видеозаписи событий 6 января, разместив их на публичном онлайн-ресурсе, чтобы все знали, что было, а чего не было. Нам нужно восстановить справедливость правосудия, и тогда Америка сможет двигаться дальше», — считает американский политик.

Грин напомнила, что журналист Такер Карлсон уже обнародовал ранее подобную видеозапись с участником событий 6 января Джейкобом Ченсли.

«И все тогда узнали и не могли отрицать правду, которая заключается в том, что он не сделал абсолютно ничего плохого — разве что зашёл в Капитолий в особом наряде и причудливой шапке с рогами. Такер также показал, что Брайан Сикник (сотрудник полиции Капитолия. — RT) не был убит 6 января протестующими, как сообщали все демократы и СМИ», — написала она.

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По мнению Грин, и остальные видеозаписи нужно сделать достоянием общественности.

«Поскольку трудно постоянно лгать людям, когда они могут сами всё посмотреть и сформировать собственное мнение, — отметила член конгресса, добавив, что камеры, установленные по всему Капитолию, оплачены из средств американских налогоплательщиков. — (В результате обнародования видеозаписей. — RT) ничего нового для демократов не обнаружится, но там может быть что-то новое для всех нас».

Ранее ряд демократов осудили публикацию материалов американским журналистом, а также идею обнародовать и другие видео с места событий 6 января. Как заявил председатель специального комитета палаты представителей конгресса Соединённых Штатов, расследовавшего этот инцидент, Бенни Томпсон, публикация подобных видео может поставить под угрозу безопасность Капитолия.

В свою очередь, лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер в письме своим коллегам в конгрессе назвал обнародованные данные «одной из самых серьёзных угроз безопасности после 11 сентября». По его мнению, это «сокровищница секретной информации» о том, как охраняется Капитолий. Шумер пояснил, что кадры могут демонстрировать расположение камер видеонаблюдения, что затруднит работу полиции на этом объекте.

При этом республиканцы отнеслись намного более позитивно к публикации видеоданных о событиях 6 января. В частности, член палаты представителей от Южной Каролины Нэнси Мейс выступила за расширение доступа к записям, чтобы с ними мог ознакомиться каждый, включая юристов, представителей СМИ и общественности.

Ведущий фигурант

Напомним, республиканцы и демократы ведут споры относительно необходимости публикации видеозаписей с места событий 6 января на фоне того, что сам Дональд Трамп — фигурант дела о штурме Капитолия. Чтобы определить степень вовлечённости бывшего главы Белого дома в инцидент, в конгрессе была создана специальная комиссия, которая также должна выяснить, было ли произошедшее попыткой госпереворота.

В декабре 2022 года эта комиссия обнародовала итоговый доклад, в котором Минюсту США рекомендуется начать уголовное преследование Трампа по обвинениям в подстрекательстве к мятежу. «Основной причиной» штурма Капитолия называется «один человек» — 45-й президент США, без которого, по версии комиссии, ничего бы не произошло. Кроме того, в документе есть рекомендация запретить Трампу впредь занимать пост главы Белого дома.

Бывший президент США Дональд Трамп

AP

© Charles Krupa

Сам экс-президент считает, что, начав расследование о его роли в событиях 6 января, члены Демпартии хотят создать ему препятствия для ведения предвыборной кампании. По данным американских СМИ, комиссия, ведущая соответствующее разбирательство против Трампа, действительно ангажирована, поскольку в её состав входят семь демократов и «два республиканца-антитрамписта».

В начале марта американское Министерство юстиции опубликовало на своём сайте пресс-релиз, в котором сообщалось, что «с невиданной оперативностью и размахом» продолжаются следственные мероприятия и разбирательства в отношении лиц, ответственных за нападение на Капитолий.

«Решимость Министерства юстиции привлечь к ответу тех, кто совершил преступления 6 января 2021 года, не ослабела и не ослабнет», — отмечается в сообщении ведомства.

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Как уточняется, это дело ведёт прокуратура США по округу Колумбия совместно с вашингтонским отделением ФБР. В рамках разбирательства уже вынесены приговоры по делам порядка 420 лиц, которым были предъявлены обвинения на федеральном уровне «за преступные действия». Около 220 человек приговорены к лишению свободы «на тот или иной срок».

Позднее Грин и председатель комитета по надзору и подотчётности палаты представителей конгресса США Джеймс Комер обратили внимание на факты «издевательств» над участниками событий 6 января, содержащихся в СИЗО.

«Ни к одному заключённому в Соединённых Штатах не должно быть такого отношения», — говорится в письме конгрессменов.

Уточняется, что, хотя обвиняемые ещё даже не осуждены, им не разрешают видеться со своими семьями, адвокатами, их кормят едой с химикатами и не оказывают медицинскую помощь. В документе также отмечается, что к арестованным, не имеющим отношения к штурму Капитолия, сотрудники СИЗО относятся лучше.

Попытки дискредитации

Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов, тема, касающаяся штурма Капитолия 6 января 2021 года, может стать «одним из краеугольных камней антитрамповской кампании» Демократической партии и лично действующего президента Байдена в новой президентской гонке.

«Сейчас мы видим, как все попытки дискредитировать экс-президента Трампа, откровенно говоря, проваливаются. Так, на фоне заведённых против него уголовных дел популярность 45-го президента США растёт. Многие американские эксперты шутят по этому поводу, что Трамп будет управлять Америкой из тюрьмы. Однако шутки шутками, но действительно вероятность поражения демократов и возвращения Дональда Трампа в Белый дом является достаточно высокой», — рассказал в беседе с RT Семибратов.

Заседание конгресса США

globallookpress.com

© Greg Nash / CNP

По его словам, демократы постепенно будут всё больше «раскручивать карту», связанную со штурмом Капитолия.

«Всё это делается, чтобы расшатать позиции Трампа. Однако всё может получиться наоборот. В своё время Трамп назвал протестующих великими патриотами Америки. В данном случае мы имеем дело с его так называемым ядерным электоратом, с основой его электоральной популярности», — сообщил Семибратов.

В свою очередь, политолог Малек Дудаков констатировал, что демократы действительно наращивают использование повестки 6 января и «точно не планируют сбавлять темпы».

«Представители Демпартии будут пытаться дискредитировать Трампа и представить его сторонников угрозой и врагами американской демократии, которые в случае проигрыша будут снова оспаривать итоги выборов и пытаться взять штурмом Капитолий», — сказал аналитик в комментарии RT.

Дудаков назвал дело 6 января самым значимым «политическим процессом за всю историю США».

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«Самый многочисленный случай — до сих пор очень жёстко наказываются те, кто протестовал. До сих пор многие находятся в тюрьме, а по некоторым до сих пор выносятся приговоры, хотя прошло уже два года с тех событий», — отметил эксперт.

При этом, как считает Дудаков, видеозаписи, на обнародовании которых настаивают представитель Республиканской партии Грин и её сторонники, действительно невыгодны демократам, поскольку «идут поперёк их нарратива, что это был ужасный трампизм и жёсткий штурм Капитолия».

«Во многих случаях полиция этому потворствовала, в толпе действовали провокаторы, которые могли иметь отношения к ФБР и другим федеральным правоохранительным агентствам США. У сторонников Трампа, оказавшихся за решёткой из-за событий 6 мая, только одна надежда — дождаться его победы на президентских выборах, чтобы попросить о помиловании», — сообщил аналитик.

Впрочем, пытаясь создать дополнительные проблемы Трампу своей активностью «по треку штурма Капитолия», его противники не смогут «отодвинуть экс-лидера США на второй план», уверен Дудаков.

«В частности, они не смогут добиться того, чтобы Трамп выбыл из президентской гонки, поскольку уровень его поддержки среди американского населения достаточно велик», — заключил эксперт.