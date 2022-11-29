Белый дом призвал конгресс поскорее одобрить очередное повышение потолка госдолга США

Республиканцы и демократы в конгрессе США должны как можно скорее одобрить очередное повышение потолка государственного долга страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Об этом пишет ТАСС.

Агентство отмечает, что лидер республиканской фракции в палате представителей Кевин Маккарти предупредил, что потребует уступок по бюджетным расходам на ключевые программы в обмен на одобрение повышения потолка госдолга.

«Ситуация с потолком госдолга не должна превращаться в политическую конфронтацию. Республиканцы в конгрессе трижды голосовали за повышение потолка долга при предыдущем президенте, так что можно сделать это и снова», — сказала Жан-Пьер.

Она призвала конгресс «ответственно подойти к вопросу о потолке госдолга» до истечения срока.

«Чем быстрее они начнут действовать, тем лучше для нашей экономики и нашей страны», — сказала пресс-секретарь.

Согласно данным американского Минфина, государственный долг США в октябре впервые в истории превысил $31 трлн.

В октябре 2021 года президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий повышение потолка государственного долга страны на $480 млрд. Тогда он возложил ответственность за сложившуюся ситуацию в экономике на администрацию своего предшественника Дональда Трампа.

Потенциальный дефолт, который может произойти, поставит под угрозу статус доллара как резервной валюты в мире, считает Байден.