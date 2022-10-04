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Госдолг США впервые превысил $31 трлн

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Государственный долг США впервые в истории превысил $31 трлн. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства финансов.

Как сообщает РИА Новости, по состоянию на 3 октября США были должны 31 триллион 123 миллиарда 887 миллионов 781 тысячу 401 доллар и 34 цента.

Держателями большей части долговых обязательств являются частные лица, на их долю приходится свыше $24 трлн.

По мнению ряда СМИ, в условиях растущих ставок обслуживание долга становится более затратной задачей, пишет агентство.

В октябре 2021 года президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий повышение потолка государственного долга страны на $480 млрд.

Тогда он возложил ответственность за сложившуюся ситуацию в экономике на администрацию своего предшественника Дональда Трампа.

Потенциальный дефолт, который может произойти, поставит под угрозу статус доллара как резервной валюты в мире, считает Байден.

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