Байден подписал законопроект о повышении потолка госдолга США

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий повышение потолка государственного долга страны на $480 миллиардов.
Байден подписал законопроект о повышении потолка госдолга США
  • Reuters
  • © Kevin Lamarque

Об этом говорится в сообщении, распространённом пресс-службой Белого дома.

«В четверг, 14 октября, президент подписал законопроект, который предусматривает увеличение лимита госдолга на $480 миллиардов, чего, как ожидается, должно хватить для того, чтобы федеральное правительство в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США одобрила повышение потолка госдолга США до 3 декабря до $480 млрд.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден частично возложил ответственность за ситуацию с госдолгом США на экс-президента страны Дональда Трампа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить