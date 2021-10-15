Байден подписал законопроект о повышении потолка госдолга США

Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий повышение потолка государственного долга страны на $480 миллиардов.

Об этом говорится в сообщении, распространённом пресс-службой Белого дома.

«В четверг, 14 октября, президент подписал законопроект, который предусматривает увеличение лимита госдолга на $480 миллиардов, чего, как ожидается, должно хватить для того, чтобы федеральное правительство в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США одобрила повышение потолка госдолга США до 3 декабря до $480 млрд.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден частично возложил ответственность за ситуацию с госдолгом США на экс-президента страны Дональда Трампа.