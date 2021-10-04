Байден: возможный дефолт в США станет угрозой статусу доллара в мире

Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, заявил, что потенциальный дефолт, который может произойти, если конгресс не согласует поднятие потолка госдолга, поставит под угрозу статус доллара как резервной валюты в мире.

«Неспособность поднять потолок госдолга поставит под сомнение готовность конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже приняли (на себя), а не новые. Это подорвёт надёжность ценных бумаг Минфина, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты», — приводит ТАСС слова Байдена.

Также лидер Соединённых Штатов призвал республиканцев перестать «играть в русскую рулетку» с американской экономикой, противодействуя поднятию конгрессом потолка государственного долга и ставя тем самым страны под угрозу дефолта.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что одобрение законопроекта по развитию инфраструктуры Америки, предложенного президентом Джо Байденом, может направить Соединённые Штаты в сторону социализма.