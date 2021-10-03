Трамп заявил, что инфраструктурный план Байдена подтолкнёт США к социализму

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что одобрение законопроекта по развитию инфраструктуры США, предложенного президентом Джо Байденом, может направить Соединённые Штаты в сторону социализма.

«Если план демократов будет одобрен на любом уровне, то это подтолкнёт нашу страну к социализму», — приводит ТАСС заявление Трампа.

Инфраструктурный пакет, объём которого составляет более $1 трлн, 10 августа утвердил сенат.

После этого он поступил на рассмотрение палаты представителей.

Этот план развития инфраструктуры является одним из ключевых элементов программы Байдена.

Ранее агентство Аssociated Рress сообщало, что республиканцы замедляют принятие инфраструктурного законопроекта в США.

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