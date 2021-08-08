АР: республиканцы замедляют принятие инфраструктурного законопроекта в США

Американские сенаторы приблизились к принятию двухпартийного инфраструктурного пакета стоимостью $1 трлн, однако выходцы из республиканской партии намеренно замедляют процесс.

Об этом сообщает Associated Press.

Противники законопроекта попытались замедлить процесс утверждения одного из ключевых приоритетов президента США Джо Байдена — несколько сенаторов от республиканской партии отказались уступить 30 часов дебатов перед следующим процедурным голосованием.

Американские чиновники работают над Законом об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места, который представляет собой первый из двух инфраструктурных пакетов Байдена. После того, как он будет принят, сенаторы перейдут к проработке бюджета пакета программ по уходу за детьми и престарелыми.

В июле американский сенатор Рик Скотт представил резолюцию, в которой призвал администрацию президента США обеспечить вооружённые силы страны необходимыми ресурсами.