«С натовских аэродромов»: Россия заявила об ужесточении подхода США в подготовке к передаче Украине истребителей F-16

Вашингтон ужесточил подход в рамках подготовки к отправке киевскому режиму истребителей F-16, заявил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, Соединённые Штаты полностью подчинили участников G7 собственной линии в отношении конфликта на Украине. Посол РФ также заметил, что на украинской территории отсутствует инфраструктура для эксплуатации F-16 и нет необходимого числа пилотов. Антонов допустил, что эти истребители станут взлетать «с натовских аэродромов», управляемые иностранными «добровольцами». Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов управлению F-16. По мнению экспертов, Запад уже развернул полномасштабную подготовку к передаче этих самолётов киевскому режиму.

Вашингтон «ужесточил подход» в рамках подготовки к передаче киевскому режиму истребителей F-16, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Вашингтон полностью подчинил участников «семёрки» (G7. — RT) собственной линии в отношении конфликта на Украине. Более того, резко ужесточил подходы по двум важным вопросам. Речь о подготовке к передаче киевскому режиму истребителей F-16, а также безоговорочном одобрении ударов по Крыму с использованием американского и другого западного оружия», — подчеркнул он.

По словам Антонова, пока Вашингтон противостоит Москве «чужими руками», по «доверенности».

«Однако каждому специалисту известно, что на Украине отсутствует инфраструктура для эксплуатации F-16, да и необходимого числа пилотов, обслуживающего персонала тоже нет. Что будет, если американские истребители станут взлетать с натовских аэродромов, управляемые иностранными «добровольцами»?», — говорится в комментарии Антонова.

По его словам, ситуация вокруг подготовки Вашингтона к поставкам западных истребителей «в очередной раз наглядно» демонстрирует, что США никогда не были заинтересованы в мире, а решение о проведении спецоперации было абсолютно верным.

«Ещё со времён госпереворота в Киеве в 2014 году Соединённые Штаты хотят исключительно стратегического поражения России и теперь продолжают разжигать пламя конфликта», — заявил российский посол.

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На прошлой неделе президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов управлять современными истребителями, включая F-16.

«На личной встрече с президентом (Украины Владимиром. — RT) Зеленским... я сказал: США вместе с нашими союзниками и партнёрами начнут обучение украинских лётчиков на истребителях четвёртого поколения, в том числе F-16, чтобы укрепить Военно-воздушные силы Украины в рамках долгосрочного обязательства по обеспечению её способности защищать себя... Им нужно быть в таком положении, когда эти истребители, эти F-16, могли бы существенно повлиять на ситуацию с точки зрения способности справиться с тем, что будет происходить в будущем», — сказал Байден во время пресс-конференции.

Американский лидер также ответил на вопрос журналиста, какие у Вашингтона есть гарантии того, что предоставление Украине F-16 не приведёт к эскалации вооружённого конфликта.

«У меня есть категоричные заверения Зеленского, что они (ВСУ. — RT) не воспользуются этим для продвижения на географическую территорию России. Но в тех случаях, когда российские войска будут находиться где-либо в пределах украинской территории в этом регионе, такая возможность у них (у Киева. — RT) будет», — заявил Байден.

AP

Как пояснил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, Соединённые Штаты рассматривают разные сценарии передачи F-16 Киеву. В частности, допускается отправка истребителей «третьими странами». Однако окончательного решения «на этот счёт президент пока не принял», подчеркнул Салливан в интервью телеканалу CNN. Он добавил, что детали поставок самолётов, в том числе сроки, будут обсуждаться Соединёнными Штатами и их союзниками.

После этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС «скоро сможет поставить» ВСУ истребители F-16. По его словам, в Евросоюзе приветствовали решение G7 о подготовке к отправке истребителей на Украину. Как отметил Боррель, это «очень хорошая идея» и «отличный шаг». Он также сообщил об уже стартовавшей подготовке пилотов и выразил надежду, что Евросоюз вскоре передаст Украине «этот вид оружия». При этом в МИД Чехии пояснили, что возможные поставки F-16 Киеву не связаны с украинским «контрнаступлением».

Впрочем, министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кэндалл признал, что передача ВСУ истребителей F-16 не сможет изменить ход боевых действий на Украине. По его словам, на передачу этих самолётов Киеву может потребоваться в лучшем случае несколько месяцев. При этом он сообщил, что F-16 после поставок Западом киевскому режиму будут базироваться на Украине.

При этом в Госдепе США передачу Киеву американских истребителей назвали «приоритетом» и пообещали приступить «к имплементации в предстоящие месяцы». С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, не уточнив сроки таких поставок ВСУ и то, какие страны будут участвовать в передаче F-16.

«Очевидный первый шаг»

Напомним, на прошлой неделе телеканал NBC сообщил, что США и союзники по G7 (в эту международную группу, помимо Соединённых Штатов, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) договорились отправить киевскому режиму истребители F-16.

«Эти боевые самолёты производятся в США, но используются многими европейскими союзниками по НАТО. Так что пока непонятно, кто будет их поставлять украинцам, когда именно они могут прибыть и успеют ли они к долгожданному наступлению, контрнаступлению, которое планируют украинцы. Но если союзники по НАТО всё-таки передадут эти боевые самолёты ВСУ, то это станет чрезвычайно важным шагом», — говорится в материале NBC.

Как заявил на полях того же G7 советник президента США Салливан, вопрос поставок истребителей F-16 будет решён в ближайшие месяцы. По его словам, Вашингтон и союзники ориентируются «на перспективу» и на то, какое оружие понадобится Украине в будущем. Салливан также отметил, что военная подготовка к использованию таких самолётов — это «очевидный первый шаг», за которым последует работа с союзниками, партнёрами и украинской стороной, чтобы определить, «каким образом в дальнейшем будут осуществляться фактические поставки истребителей».

В то же время киевские власти рассчитывают, что Запад поставит сразу нескольких десятков истребителей F-16 на Украину. По словам советника командования воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который выступил с заявлением в эфире телеканала «Рада», никто из партнёров Киева якобы не намерен передавать самолёты поштучно. По информации Игната, самолёты будут поставляться подразделениями.

При этом сразу несколько западных стран заявили о готовности обучать украинских лётчиков. Так, Великобритания пообещала начать соответствующую подготовку летом, Канада заявила о способности тренировать украинских военных «и потенциально пилотов», с аналогичными заявлениями выступили США с Францией. О планах натаскивать украинцев в пилотировании F-16 совместно с другими странами НАТО сообщили также Бельгия и Нидерланды.

Приближение к поставкам

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, Запад развернул полномасштабную подготовку к передаче киевскому режиму истребителей F-16, но США «делают вид, что якобы ещё ничего точно не решили».

«Такие заявления Вашингтона поражают своим лицемерием: он давно и очень глубоко вовлечён в конфликт на Украине, но для американского избирателя, мало осведомлённого о реальной ситуации, делает вид, что это не так. Действия США по оказанию поддержки украинскому режиму создают критическую массу недовольства в американском обществе. Отсюда и заявления Вашингтона о том, что истребители, вероятно, будут поставляться из «третьих стран». США хотят максимально завуалировать свою роль в этом процессе», — заявил аналитик.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков объяснил активизацию США и Запада в ситуации с вероятными поставками F-16 Киеву тем, что их предыдущая военная помощь «не возымела должного эффекта».

«Она не принесла того результата, на который рассчитывали в Вашингтоне и на Западе, поэтому они поднимают планку, всё плотнее приближаются к непосредственным поставкам F-16 на Украину в надежде, что получится навредить России и ВС РФ. Однако действия, приближающие поставки F-16 киевскому режиму, приводят к дальнейшей эскалации конфликта», — сказал он в разговоре с RT.

Украинские пилоты

AP

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При этом эксперты убеждены, что всеми процессами, связанными с подготовкой к передаче F-16 на Украину, руководят США.

«Всё это регулируется и отслеживается Вашингтоном. Никаких других центров принятия решений просто не существует. Что же касается Великобритании и Канады, которые также намерены обучать украинских пилотов, то эти страны — ближайшие союзники США, сердцевина так называемой англосаксонской коалиции. Эти государства в максимальной степени настроены на противостояние с Россией. Бельгия, которая наряду с остальными объявила о готовности натаскивать пилотов ВСУ, тоже не имеет самостоятельной политики и готова идти в фарватере США», — отметил Шаповалов.

Леонков, в свою очередь, предположил, что заявления об обучении украинских пилотов могут делаться «для маскировки истинных планов Запада» — задействовать наёмников из стран НАТО при эксплуатации F-16 на Украине.

«На Украине действительно уже почти нет пилотов, которых можно было бы переучить на эксплуатацию F-16. Практически все украинские военные лётчики ликвидированы ВС РФ. Поэтому сейчас задачи таких пилотов и специалистов по запуску крылатых ракет, в частности Storm Shadow, выполняют иностранные наёмники с Запада. Не исключено, что их как раз и будут привлекать к эксплуатации F-16 на Украине», — констатировал Леонков.

Однако, по его словам, чтобы эти истребители могли эффективно выполнять свои задачи, Западу придётся решать вопрос и с отсутствием необходимой для этого инфраструктуры на украинской территории.

«Нужна не только взлётно-посадочная полоса, но и соответствующее техническое обслуживание, ремонт. Вся необходимая для этого инфраструктура находится на территории стран НАТО», — заметил Леонков.

По мнению Шаповалова, у Запада существует ряд способов, как преодолеть «такого рода сложности».