«С натовских аэродромов»: Россия заявила об ужесточении подхода США в подготовке к передаче Украине истребителей F-16
- Флаг Украины и самолёт F-16
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Вашингтон «ужесточил подход» в рамках подготовки к передаче киевскому режиму истребителей F-16, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Вашингтон полностью подчинил участников «семёрки» (G7. — RT) собственной линии в отношении конфликта на Украине. Более того, резко ужесточил подходы по двум важным вопросам. Речь о подготовке к передаче киевскому режиму истребителей F-16, а также безоговорочном одобрении ударов по Крыму с использованием американского и другого западного оружия», — подчеркнул он.
По словам Антонова, пока Вашингтон противостоит Москве «чужими руками», по «доверенности».
«Однако каждому специалисту известно, что на Украине отсутствует инфраструктура для эксплуатации F-16, да и необходимого числа пилотов, обслуживающего персонала тоже нет. Что будет, если американские истребители станут взлетать с натовских аэродромов, управляемые иностранными «добровольцами»?», — говорится в комментарии Антонова.
По его словам, ситуация вокруг подготовки Вашингтона к поставкам западных истребителей «в очередной раз наглядно» демонстрирует, что США никогда не были заинтересованы в мире, а решение о проведении спецоперации было абсолютно верным.
«Ещё со времён госпереворота в Киеве в 2014 году Соединённые Штаты хотят исключительно стратегического поражения России и теперь продолжают разжигать пламя конфликта», — заявил российский посол.
На прошлой неделе президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов управлять современными истребителями, включая F-16.
«На личной встрече с президентом (Украины Владимиром. — RT) Зеленским... я сказал: США вместе с нашими союзниками и партнёрами начнут обучение украинских лётчиков на истребителях четвёртого поколения, в том числе F-16, чтобы укрепить Военно-воздушные силы Украины в рамках долгосрочного обязательства по обеспечению её способности защищать себя... Им нужно быть в таком положении, когда эти истребители, эти F-16, могли бы существенно повлиять на ситуацию с точки зрения способности справиться с тем, что будет происходить в будущем», — сказал Байден во время пресс-конференции.
Американский лидер также ответил на вопрос журналиста, какие у Вашингтона есть гарантии того, что предоставление Украине F-16 не приведёт к эскалации вооружённого конфликта.
«У меня есть категоричные заверения Зеленского, что они (ВСУ. — RT) не воспользуются этим для продвижения на географическую территорию России. Но в тех случаях, когда российские войска будут находиться где-либо в пределах украинской территории в этом регионе, такая возможность у них (у Киева. — RT) будет», — заявил Байден.
- AP
Как пояснил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, Соединённые Штаты рассматривают разные сценарии передачи F-16 Киеву. В частности, допускается отправка истребителей «третьими странами». Однако окончательного решения «на этот счёт президент пока не принял», подчеркнул Салливан в интервью телеканалу CNN. Он добавил, что детали поставок самолётов, в том числе сроки, будут обсуждаться Соединёнными Штатами и их союзниками.
После этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС «скоро сможет поставить» ВСУ истребители F-16. По его словам, в Евросоюзе приветствовали решение G7 о подготовке к отправке истребителей на Украину. Как отметил Боррель, это «очень хорошая идея» и «отличный шаг». Он также сообщил об уже стартовавшей подготовке пилотов и выразил надежду, что Евросоюз вскоре передаст Украине «этот вид оружия». При этом в МИД Чехии пояснили, что возможные поставки F-16 Киеву не связаны с украинским «контрнаступлением».
Впрочем, министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кэндалл признал, что передача ВСУ истребителей F-16 не сможет изменить ход боевых действий на Украине. По его словам, на передачу этих самолётов Киеву может потребоваться в лучшем случае несколько месяцев. При этом он сообщил, что F-16 после поставок Западом киевскому режиму будут базироваться на Украине.
При этом в Госдепе США передачу Киеву американских истребителей назвали «приоритетом» и пообещали приступить «к имплементации в предстоящие месяцы». С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, не уточнив сроки таких поставок ВСУ и то, какие страны будут участвовать в передаче F-16.
«Очевидный первый шаг»
Напомним, на прошлой неделе телеканал NBC сообщил, что США и союзники по G7 (в эту международную группу, помимо Соединённых Штатов, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) договорились отправить киевскому режиму истребители F-16.
«Эти боевые самолёты производятся в США, но используются многими европейскими союзниками по НАТО. Так что пока непонятно, кто будет их поставлять украинцам, когда именно они могут прибыть и успеют ли они к долгожданному наступлению, контрнаступлению, которое планируют украинцы. Но если союзники по НАТО всё-таки передадут эти боевые самолёты ВСУ, то это станет чрезвычайно важным шагом», — говорится в материале NBC.
Как заявил на полях того же G7 советник президента США Салливан, вопрос поставок истребителей F-16 будет решён в ближайшие месяцы. По его словам, Вашингтон и союзники ориентируются «на перспективу» и на то, какое оружие понадобится Украине в будущем. Салливан также отметил, что военная подготовка к использованию таких самолётов — это «очевидный первый шаг», за которым последует работа с союзниками, партнёрами и украинской стороной, чтобы определить, «каким образом в дальнейшем будут осуществляться фактические поставки истребителей».
В то же время киевские власти рассчитывают, что Запад поставит сразу нескольких десятков истребителей F-16 на Украину. По словам советника командования воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который выступил с заявлением в эфире телеканала «Рада», никто из партнёров Киева якобы не намерен передавать самолёты поштучно. По информации Игната, самолёты будут поставляться подразделениями.
При этом сразу несколько западных стран заявили о готовности обучать украинских лётчиков. Так, Великобритания пообещала начать соответствующую подготовку летом, Канада заявила о способности тренировать украинских военных «и потенциально пилотов», с аналогичными заявлениями выступили США с Францией. О планах натаскивать украинцев в пилотировании F-16 совместно с другими странами НАТО сообщили также Бельгия и Нидерланды.
Приближение к поставкам
Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, Запад развернул полномасштабную подготовку к передаче киевскому режиму истребителей F-16, но США «делают вид, что якобы ещё ничего точно не решили».
«Такие заявления Вашингтона поражают своим лицемерием: он давно и очень глубоко вовлечён в конфликт на Украине, но для американского избирателя, мало осведомлённого о реальной ситуации, делает вид, что это не так. Действия США по оказанию поддержки украинскому режиму создают критическую массу недовольства в американском обществе. Отсюда и заявления Вашингтона о том, что истребители, вероятно, будут поставляться из «третьих стран». США хотят максимально завуалировать свою роль в этом процессе», — заявил аналитик.
В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков объяснил активизацию США и Запада в ситуации с вероятными поставками F-16 Киеву тем, что их предыдущая военная помощь «не возымела должного эффекта».
«Она не принесла того результата, на который рассчитывали в Вашингтоне и на Западе, поэтому они поднимают планку, всё плотнее приближаются к непосредственным поставкам F-16 на Украину в надежде, что получится навредить России и ВС РФ. Однако действия, приближающие поставки F-16 киевскому режиму, приводят к дальнейшей эскалации конфликта», — сказал он в разговоре с RT.
- Украинские пилоты
- AP
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При этом эксперты убеждены, что всеми процессами, связанными с подготовкой к передаче F-16 на Украину, руководят США.
«Всё это регулируется и отслеживается Вашингтоном. Никаких других центров принятия решений просто не существует. Что же касается Великобритании и Канады, которые также намерены обучать украинских пилотов, то эти страны — ближайшие союзники США, сердцевина так называемой англосаксонской коалиции. Эти государства в максимальной степени настроены на противостояние с Россией. Бельгия, которая наряду с остальными объявила о готовности натаскивать пилотов ВСУ, тоже не имеет самостоятельной политики и готова идти в фарватере США», — отметил Шаповалов.
Леонков, в свою очередь, предположил, что заявления об обучении украинских пилотов могут делаться «для маскировки истинных планов Запада» — задействовать наёмников из стран НАТО при эксплуатации F-16 на Украине.
«На Украине действительно уже почти нет пилотов, которых можно было бы переучить на эксплуатацию F-16. Практически все украинские военные лётчики ликвидированы ВС РФ. Поэтому сейчас задачи таких пилотов и специалистов по запуску крылатых ракет, в частности Storm Shadow, выполняют иностранные наёмники с Запада. Не исключено, что их как раз и будут привлекать к эксплуатации F-16 на Украине», — констатировал Леонков.
Однако, по его словам, чтобы эти истребители могли эффективно выполнять свои задачи, Западу придётся решать вопрос и с отсутствием необходимой для этого инфраструктуры на украинской территории.
«Нужна не только взлётно-посадочная полоса, но и соответствующее техническое обслуживание, ремонт. Вся необходимая для этого инфраструктура находится на территории стран НАТО», — заметил Леонков.
По мнению Шаповалова, у Запада существует ряд способов, как преодолеть «такого рода сложности».
«Несмотря на заявления министра ВВС США Кэндалла о базировании F-16 на Украине, на создание нужной для этого инфраструктуры ушло бы слишком много времени и она всё равно была бы открыта для ударов ВС РФ. А вот создать базы для F-16 на территории стран Центральной и Восточной Европы, например Польши, — вариант, который вполне может рассматривать Запад. При этом западные страны могут продолжить делать заявления об обучении украинских военных, используя этот инфоповод для отвода глаз от участия западных военных в эксплуатации F-16 на Украине», — заключил эксперт.