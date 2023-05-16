Оружейный тур: Зеленский встретился с Сунаком в рамках поездки по Европе

В Лондоне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в рамках «европейского турне» украинского лидера. До этого Зеленский побывал с визитами в Италии, Германии и Франции. Во время встречи с Зеленским в Лондоне Сунак рассказал о новом пакете британской военной помощи Киеву. Лондон пообещал поставить киевскому режиму сотни ракет ПВО и дополнительных беспилотных авиационных комплексов, включая «сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия» (более 200 км). По мнению опрошенных RT экспертов, таким образом Зеленский пытается «выбить больше дополнительной военной помощи» у европейских союзников.

В Лондоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в рамках «европейского турне» украинского лидера. До этого Зеленский побывал с визитами в Италии, Германии и Франции. По мнению опрошенных RT экспертов, основной целью этого турне было «выбить больше дополнительной военной помощи» у европейских союзников.

Во время встречи с Зеленским в Лондоне Сунак рассказал о новом пакете британской военной помощи Киеву. Ранее соответствующий пресс-релиз обнародовала канцелярия британского премьера. Лондон пообещал поставить киевскому режиму сотни ракет ПВО и дополнительных беспилотных авиационных комплексов, включая «сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия» (более 200 км).

«Эти поставки будут осуществляться в предстоящие месяцы, пока Украина готовится усилить своё сопротивление продолжающемуся российскому вторжению, — говорится в сообщении канцелярии Сунака. — Эти средства поддержат Украину в предстоящие месяцы в ходе ожидаемой от неё активизации военных усилий для противодействия российским силам».

Кроме того, британские власти этим летом намерены обучать группы украинских лётчиков, которые начнут проходить «основной курс лётного дела».

«Для этого будет адаптирована программа подготовки британских лётчиков. Цель — передать украинцам навыки пилотирования, применимые в обращении с различными видами летательных аппаратов. Это обучение коррелирует с сотрудничеством Великобритании с другими странами по вопросу поставок F-16 — истребителей, которые для Украины являются предпочтительными», — говорится в сообщении.

В документе также подчёркивается, что Украина готовится к периоду «интенсивных боевых действий».

Президент Украины Владимир Зеленский и британский премьер-министр Риши Сунак

© Zelenskiy / Official

На планы Лондона отреагировали в Москве. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская сторона относится к этому «чрезвычайно негативно».

«Великобритания претендует на то, чтобы выбиться в передовые места среди стран, которые продолжают накачку вооружениями Украины. Ещё раз повторяем, это не может оказать какого-либо существенного и принципиального воздействия на ход СВО, но, безусловно, это ведёт к дальнейшему разрушению (отношений. — RT), это ведёт к дальнейшим ответным действиям. То есть для Украины это историю делает гораздо сложнее», — почеркнул Песков.

Ранее украинский лидер анонсировал переговоры с Риши Сунаком в своём Telegram, подчеркнув, что Великобритания — «лидер, когда речь идёт о расширении» возможностей ВСУ «на земле и в небе».

Рим — Берлин — Париж

Напомним, европейское турне Зеленского началось с Италии, где ему удалось договориться о поставках на Украину дополнительных траншей оружия и систем ПВО.

«Согласовываем с Джорджей (Мелони. — RT), госпожой премьер-министром, наши новые совместные оборонные шаги. Есть хорошие вещи, которые мы сделаем вместе для защиты неба. Есть хорошие вещи, которые мы сделаем вместе для защиты на земле. Договорились об оружии и ПВО», — заявил Зеленский в обращении к украинцам.

После этого президент Украины отправился в Германию, где канцлер ФРГ Олаф Шольц обязался направить ещё €11 млрд на военную поддержку киевского режима. Об этом говорится в совместной декларации Украины и ФРГ, опубликованной на сайте украинского лидера по итогам визита в Берлин.

«Германия зарезервировала в общей сложности более €11 млрд на 2023 и последующие годы для продолжения военной поддержки Украины. Германия будет продолжать поддерживать Украину в укреплении её обороноспособности, предоставляя специализированные пакеты нового военного оборудования», — отмечается в документе.

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Такой пакет помощи для ВСУ Зеленский назвал самым большим с начала СВО. Впрочем, Киеву и этого, судя по всему, оказалось мало — украинский лидер в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ заговорил о поставках на Украину истребителей.

«Мы сейчас работаем над созданием коалиции истребителей, и частично мои визиты в столицы Европы направлены именно на это. Я думаю, что у нас будет успех», — сказал Зеленский, добавив, что продолжит обсуждать этот вопрос с Шольцем и будет обращаться, в частности, к немецким властям, чтобы они поддержали Украину.

Кроме того, во время переговоров с членами правительства ФРГ при участии канцлера Германии украинский лидер выступил с призывом снять все ограничения на поставку оружия киевскому режиму.

Позднее Зеленский отправился во Францию. Перед поездкой он заметил, что с каждым визитом в Париж «оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются».

После встречи Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-служба Елисейского дворца распространила совместное заявление двух лидеров, в котором говорится, что Париж оснастит несколько батальонов ВСУ десятками колёсных танков.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон

© Christian Liewig - Corbis/Corbis via Getty Images

«Военная помощь, которую оказывает Франция с момента начала конфликта, дабы дать Украине возможность себя оборонять, по-прежнему предоставляется — готовятся новые поставки с непременным учётом наиболее срочных и насущных нужд Украины в плане усиления оборонных средств. Франция стремится полностью обеспечить необходимый спектр средств во всех сферах. В ближайшие недели Франция обеспечит подготовку нескольких батальонов и оснастит их десятками бронемашин и лёгких танков, в числе которых будут AMX-10C», — сообщается в документе.

«Очередное шоу»

По мнению экспертов, основная цель евротурне Зеленского — «выбить больше дополнительной военной помощи» у союзников в ведущих странах Европы.

«Зеленский решил организовать очередное шоу, поскольку все его попытки привлечь внимание мировой общественности к своей персоне последние месяцы не достигали должного эффекта. В европейских СМИ можно отчётливо проследить тенденцию, что в регионе, где хватает своих проблем, в том числе экономических, всё больше устают от украинского кейса и того, что на нужды ВСУ необходимо выделять немалые финансовые средства», — отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в комментарии RT.

По его словам, на этом фоне визит Зеленского в европейские столицы призван «простимулировать» основные государства ЕС к выделению очередных траншей киевскому режиму.

«Когда приезжает президент Украины в европейские столицы, лидеры стран Европы должны что-либо предоставить Киеву в виде оружейных траншей. В случае бездействия это стало бы сигналом нелояльности киевскому режиму и его покровителю — Вашингтону», — сказал Семибратов.

Президент Украины Владимир Зеленский, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц

globallookpress.com

© The Presidential Office of Ukraine

Эксперты также сходятся во мнении, что не следует недооценивать военную помощь, которая выделяется киевскому режиму со стороны Лондона, Парижа, Берлина и Рима.

«Например, британские и немецкие оружейные поставки являются достаточно серьёзными, вклад итальянских и французских властей не столь велик, однако тоже влияет на эскалацию конфликта, на его затягивание», — отметил Семибратов.

Схожей позиции придерживается и научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. По его словам, Великобритания Франция, Германия и Италия, в которых уже побывал Зеленский, объявляя об очередных оружейных пакетах, выступают «спонсорами терроризма киевского режима».

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«Поставки дальнобойного оружия делаются для обеспечения ВСУ ресурсами, которые могли бы им позволить наносить атаки на российских территориях. Всё это не зря делается в рамках подготовки Киевом крупномасштабных военных действий против России, чтобы отчитаться перед западными кураторами за потраченные средства», — сказал эксперт в беседе с RT.

При этом ситуация, когда Зеленский во время своего евротура собирает «с мира по нитке» и «выклянчивает оружие» на фоне обещаний ВСУ о контрнаступлении, «выглядит крайне комично», полагает Камкин.

«В том, что украинскому лидеру для получения дополнительной военной поддержки приходится лично объезжать своих европейских партнёров с протянутой рукой, есть и толика пиар-акции. Зеленский прежде всего не политик, а актёр, требующий признания, ему очень важно быть в центре внимания. Кроме того, такая поездка работает на украинскую пропаганду. Помимо выклянчивания оружия цель евротура Зеленского — не дать забыть об Украине, а также держать градус накала страстей и драматизма», — заключил аналитик.