В зоне проведения СВО: российскими средствами ПВО сбита крылатая ракета большой дальности Storm Shadow
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В зоне проведения специальной военной операции средствами ПВО Вооружённых сил РФ сбита крылатая ракета большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
О поставках таких снарядов англо-французского производства киевскому режиму было объявлено Великобританией 11 мая.
«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены семь противорадиолокационных ракет HARM, одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS», — заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.
Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбиты вертолёты Ми-24 и Ми-8 Воздушных сил Украины.
Ранее Минобороны РФ продемонстрировало осколки использованных ВСУ ракет Storm Shadow. Это произошло после того, как истребительная авиация ВКС России сбила самолёт Су-24 и прикрывавший его истребитель МиГ-29 ВСУ, которые были причастны к ракетному удару по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске 12 мая.
Добавим, что утром 15 мая Луганск вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ с применением двух крылатых ракет Storm Shadow. Как сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК, в результате обстрела повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, а также административное здание и два легковых автомобиля.Также на russian.rt.com «Там плотная жилая застройка»: ВСУ нанесли удар по району бывшего авиационного училища в Луганске
Ситуация в зоне СВО
На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск уничтожены до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубица Д-20.
«В течение ночи благодаря слаженным действиям подразделений 138-й мотострелковой бригады в районе населённого пункта Двуречное Харьковской области пресечены действия трёх диверсионно-разведывательных групп», — подчеркнул официальный представитель МО РФ.
На Краснолиманском направлении ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы. При этом оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» уничтожены более 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также четыре автомобиля.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» подверглись уничтожению свыше 150 украинских военнослужащих, а также пять автомобилей.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97 районах. Вдобавок уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 возле н. п. Кривая Лука (ДНР).
Артёмовск
Также официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о ситуации в районе Артёмовска.
«На Донецком направлении наиболее ожесточённые бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине города Артёмовска, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе н. п. Красное Донецкой Народной Республики», — пояснил Конашенков.
По его словам, за сутки в этом районе артиллерия выполнила 72 огневые задачи, а самолёты совершили семь вылетов.
Общие потери противника составили до 235 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б».
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российские силы в Артёмовске продвигаются вперёд.
«Та часть высотных районов, которая пока остаётся под контролем украинского режима, зачищается, противник уничтожается... Заняты определённые высотки, которые считались украинским режимом ключевыми», — заявил Пушилин.
Также он сообщил, что на Авдеевском и Артёмовском направлениях замечена новая поставленная ВСУ Западом техника.