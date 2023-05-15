В Минобороны сообщили, что на западе Артёмовска и в районе Красного идут ожесточённые бои
Об этом сообщило Минобороны России.
«На Донецком направлении наиболее ожесточённые бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине города Артёмовска», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения 4-й мотострелковой бригады также сражаются в районе населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики.
Ранее штурмовыми отрядами был освобождён квартал в северо-западной части Артёмовска.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что российские бойцы смогут взять под контроль Артёмовск.