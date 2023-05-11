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Песков: в Кремле уверены, что Артёмовск будет взят

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В Кремле не сомневаются, что российские бойцы смогут взять под контроль Артёмовск (Бахмут), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не сомневаемся, что Артёмовск будет взят, дальше он будет удерживаться. Ну а как будет выстроена тактика и стратегия на будущее — это прерогатива военных, я не могу в это вмешиваться», — сказал он в интервью телеканалу ATV.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предупредил о риске прорыва ВСУ на флангах в преддверии контрнаступления.

Пригожин добавил, что бойцы группы не покинут Артёмовск ещё несколько дней.

Бойцы ЧВК остаются на позициях, однако пока получили 10% от необходимых боеприпасов.

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