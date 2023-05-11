Песков: в Кремле уверены, что Артёмовск будет взят
«Мы не сомневаемся, что Артёмовск будет взят, дальше он будет удерживаться. Ну а как будет выстроена тактика и стратегия на будущее — это прерогатива военных, я не могу в это вмешиваться», — сказал он в интервью телеканалу ATV.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предупредил о риске прорыва ВСУ на флангах в преддверии контрнаступления.
Пригожин добавил, что бойцы группы не покинут Артёмовск ещё несколько дней.
Бойцы ЧВК остаются на позициях, однако пока получили 10% от необходимых боеприпасов.