Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» останутся в Артёмовске ещё на несколько дней
- РИА Новости
«Мы не уйдём из Артёмовска, будем отстаивать ещё несколько дней, пободаемся, а там разберёмся», — сказал он в своём видеообращении.
Бойцы ЧВК остаются на позициях, однако пока получили 10% от необходимых боеприпасов, утверждает Пригожин.
Ранее он сообщил, что ЧВК получила распоряжение о выдаче бойцам необходимого количества боеприпасов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения «Ахмат» готовы выдвигаться в Артёмовск.