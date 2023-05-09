Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» останутся в Артёмовске ещё на несколько дней

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы не покинут Артёмовск (Бахмут) ещё несколько дней.

«Мы не уйдём из Артёмовска, будем отстаивать ещё несколько дней, пободаемся, а там разберёмся», — сказал он в своём видеообращении.

Бойцы ЧВК остаются на позициях, однако пока получили 10% от необходимых боеприпасов, утверждает Пригожин.

Ранее он сообщил, что ЧВК получила распоряжение о выдаче бойцам необходимого количества боеприпасов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения «Ахмат» готовы выдвигаться в Артёмовск.