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Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» останутся в Артёмовске ещё на несколько дней

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы не покинут Артёмовск (Бахмут) ещё несколько дней.
Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» останутся в Артёмовске ещё на несколько дней
  • РИА Новости

«Мы не уйдём из Артёмовска, будем отстаивать ещё несколько дней, пободаемся, а там разберёмся», — сказал он в своём видеообращении.

Бойцы ЧВК остаются на позициях, однако пока получили 10% от необходимых боеприпасов, утверждает Пригожин.

Ранее он сообщил, что ЧВК получила распоряжение о выдаче бойцам необходимого количества боеприпасов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения «Ахмат» готовы выдвигаться в Артёмовск.

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