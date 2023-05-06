Кадыров заявил о выдвижении ряда подразделений «Ахмат» в Артёмовск

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что несколько подразделений «Ахмат» выдвинулись в сторону Артёмовска (Бахмута).

«Подразделения «Ахмат» готовы выдвигаться в Артёмовск (Бахмут)... Бойцы находятся в боевой готовности, мы ждём только приказа. Несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО», — написал он в своём Telegram.

Он также выразил уверенность, что город в ближайшее время будет освобождён.

Ранее Кадыров сообщал о готовности подразделений спецназа «Ахмат» занять позиции ЧВК «Вагнер» в Артёмовске.