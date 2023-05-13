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Минобороны: штурмовые отряды освободили квартал в северо-западной части города Артёмовска

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Штурмовыми отрядами освобождён квартал в северо-западной части города Артёмовска (Бахмута) в ДНР.
Минобороны: штурмовые отряды освободили квартал в северо-западной части города Артёмовска
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Донецком направлении штурмовыми отрядами освобождён квартал в северо-западной части города Артёмовск», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подразделения ВДВ оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали ВСУ на флангах.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВДВ пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах в Артёмовске в ДНР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что российские бойцы смогут взять под контроль Артёмовск.

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