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МО: ВДВ пресекают попытки украинских войск контратаковать на флангах в Артёмовске

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ВДВ пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР.
МО: ВДВ пресекают попытки украинских войск контратаковать на флангах в Артёмовске
  • РИА Новости

Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в западной части Артёмовска штурмовые отряды продолжали вести бои по овладению городскими кварталами.

«Подразделения ВДВ оказывают им поддержку и пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинская армия 11 мая на Соледарском тактическом направлении провела наступление на всей линии боевого соприкосновения протяжённостью более 95 км. ВСУ предприняли 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих и до 40 танков.

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