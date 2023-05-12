МО: ВДВ пресекают попытки украинских войск контратаковать на флангах в Артёмовске

ВДВ пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР.

Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в западной части Артёмовска штурмовые отряды продолжали вести бои по овладению городскими кварталами.

«Подразделения ВДВ оказывают им поддержку и пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинская армия 11 мая на Соледарском тактическом направлении провела наступление на всей линии боевого соприкосновения протяжённостью более 95 км. ВСУ предприняли 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих и до 40 танков.