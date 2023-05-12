Минобороны: ВС России отразили попытку наступления ВСУ на Соледарском направлении

Украинская армия 11 мая на Соледарском тактическом направлении провела наступление на всей линии боевого соприкосновения протяжённостью более 95 км. ВСУ предприняли 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих и до 40 танков. Все атаки украинских подразделений отражены Вооружёнными силами России, прорывов обороны не допущено.

РИА Новости