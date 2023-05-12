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Минобороны: ВС России отразили попытку наступления ВСУ на Соледарском направлении

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RT
Украинская армия 11 мая на Соледарском тактическом направлении провела наступление на всей линии боевого соприкосновения протяжённостью более 95 км. ВСУ предприняли 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих и до 40 танков. Все атаки украинских подразделений отражены Вооружёнными силами России, прорывов обороны не допущено.
Минобороны: ВС России отразили попытку наступления ВСУ на Соледарском направлении
  • РИА Новости

Об этом заявило российское Министерство обороны.

Ранее в Минобороны сообщили, что общая обстановка в зоне проведения специальной военной операции находится под контролем российских военных.

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