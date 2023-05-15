Пушилин: на Авдеевском и Артёмовском направлениях уже замечена новая западная техника
- © РИА Новости / Михаил Андроник
Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Сейчас мы начинаем замечать на разных участках линии соприкосновения новую технику», — заявил он.
Пушилин отметил, что новую поставленную ВСУ Западом технику заметили на Авдеевском и Артёмовском направлениях.
Ранее российские военные в районах Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ и складам, цель удара достигнута.