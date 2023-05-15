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Пушилин: на Авдеевском и Артёмовском направлениях уже замечена новая западная техника

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Новая западная техника из последних поставок уже замечена на Авдеевском и Артёмовском направлениях в ДНР.
Пушилин: на Авдеевском и Артёмовском направлениях уже замечена новая западная техника
  • © РИА Новости / Михаил Андроник

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас мы начинаем замечать на разных участках линии соприкосновения новую технику», — заявил он.

Пушилин отметил, что новую поставленную ВСУ Западом технику заметили на Авдеевском и Артёмовском направлениях.

Ранее российские военные в районах Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ и складам, цель удара достигнута.

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