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ВС России нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ и складам в Днепропетровской области

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Российские военные в районах Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ и складам, цель удара достигнута.
ВС России нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ и складам в Днепропетровской области
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районах населённых пунктов Тернополь, а также Петропавловка Днепропетровской области нанесён удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран», — говорится в сообщении.

Цель удара была достигнута, назначенные объекты поражены.

Ранее стало известно, что военнослужащие группировки «Запад» Вооружённых сил России сорвали две попытки украинской армии провести ротацию на передовых позициях на Купянском направлении.

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