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ВС России сорвали две попытки ротации ВСУ на передовых позициях Купянского направления

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Военнослужащие группировки «Запад» Вооружённых сил России сорвали две попытки украинской армии провести ротацию на передовых позициях на Купянском направлении.
ВС России сорвали две попытки ротации ВСУ на передовых позициях Купянского направления
  • РИА Новости

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, его слова приводит ТАСС.

Кроме того, отметил Зыбинский, в результате атаки ВС России уничтожили самоходную гаубицу американского производства М109 Paladin, а также два разведывательных беспилотника ВСУ «Фурия».

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении украинской разведгруппы под Марьинкой в ДНР.

Также ВС России уничтожили два украинских пункта дислокации в Запорожской области.

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