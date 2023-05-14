ВС России сорвали две попытки ротации ВСУ на передовых позициях Купянского направления
- РИА Новости
Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, его слова приводит ТАСС.
Кроме того, отметил Зыбинский, в результате атаки ВС России уничтожили самоходную гаубицу американского производства М109 Paladin, а также два разведывательных беспилотника ВСУ «Фурия».
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении украинской разведгруппы под Марьинкой в ДНР.
Также ВС России уничтожили два украинских пункта дислокации в Запорожской области.