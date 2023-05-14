В Минобороны России сообщили об уничтожении украинской разведгруппы под Марьинкой в ДНР

Вооруженные силы России уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой в ДНР.

Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

«Передовыми подразделениями группировки «Восток» вскрыта и при поддержке артиллерии уничтожена разведгруппа противника южнее Пречистовки», — говорится в заявлении.

Также сообщается об уничтожении украинской гаубицы M777 американского производства в районе Шахтёрского.

Ранее ВС России уничтожили два украинских пункта дислокации в Запорожской области.