В Минобороны России сообщили об уничтожении украинской разведгруппы под Марьинкой в ДНР
Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.
«Передовыми подразделениями группировки «Восток» вскрыта и при поддержке артиллерии уничтожена разведгруппа противника южнее Пречистовки», — говорится в заявлении.
Также сообщается об уничтожении украинской гаубицы M777 американского производства в районе Шахтёрского.
Ранее ВС России уничтожили два украинских пункта дислокации в Запорожской области.