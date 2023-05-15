«Там плотная жилая застройка»: ВСУ нанесли удар по району бывшего авиационного училища в Луганске

Утром 15 мая украинские вооружённые формирования обстреляли Луганск. По предварительным данным, удар, вероятно, нанесён британско-французскими ракетами Storm Shadow по территории бывшего авиационного училища штурманов. Как сообщил корреспондент RT, сейчас район оцеплен. Ранее ВСУ уже дважды применяли подобные боеприпасы для ударов по столице ЛНР — 12 и 13 мая. Тогда при первом обстреле пострадали шестеро детей, при втором ранения получили 51-летний мужчина и 80-летняя женщина.

Столица Луганской Народной Республики подверглась обстрелу утром в понедельник, 15 мая. Об этом сообщил в своём Telegram-канале бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. По его словам, зафиксировано два прилёта.

«Вероятнее всего, удар нанесён британско-французскими ракетами Storm Shadow. Схема нанесения удара очень похожа на два предыдущих удара по Луганску. Нацисты методично бьют по городу с многочисленным населением», — написал он.

По его мнению, возможной целью удара была территория бывшего авиационного училища штурманов: «Район училища штурманов, которое было ликвидировано ещё в конце 1990-х. Там достаточно плотная жилая застройка. Недавно отреставрированное здание кадетского корпуса».

Это также подтвердил корреспондент RT, указав, что «сейчас там всё оцеплено».

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко также заявил, что удар, вероятнее всего, был нанесён ракетой Storm Shadow англо-французского производства.

Военкор RT Влад Андрица, также находящийся в городе, опубликовал видео столба дыма после прилётов.

На прошлой неделе Луганск обстреливался украинскими вооружёнными формированиями.

12 мая ВСУ применили две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. В результате пострадали шестеро детей. Ранение также получил депутат Государственной думы Виктор Водолацкий.

При этом в Минобороны РФ сообщили, что истребительная авиация ВКС России сбила самолёт Су-24 и прикрывавший его истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, которые причастны к ракетному удару.

Утром следующего дня под обстрел украинских войск с применением одной крылатой ракеты Storm Shadow англо-французского производства попал посёлок Юбилейный (Артёмовский район Луганска). После этого в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы двое мирных жителей — 51-летний мужчина «с сочетанной травмой нижней конечности» и 80-летняя женщина с вывихом плечевого сустава.

Обстрелы ДНР

С начала суток представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон зафиксировало 13 обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований.

ВСУ выпустили по Донецку, Горловке, Ясиноватой и Зайцеву 71 снаряд калибра 155 мм и 15 снарядов калибра 152 мм.

При этом за прошедшие сутки украинские войска совершили 90 обстрелов, применив 516 единиц боеприпасов из РСЗО, артиллерии калибра 155 и 152 мм. Под огонь ВСУ попало шесть населённых пунктов: Горловка, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Донецк и Александровка.

В результате погиб мирный житель, ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц и 11 сотрудников МЧС ДНР, выполнявших задачи по предназначению.

Запорожская область

Кроме того, украинские вооружённые формирования обстреливают города в Запорожской области. Утром 15 мая под удар попали Токмак и Васильевка, сообщили RT в экстренных службах.

Отмечается, что боевики ВСУ дважды обстреляли Токмак кассетными боеприпасами, предположительно, из РСЗО HIMARS. По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения.

Также был нанесён ракетный удар по заповеднику «Лысая гора» в Васильевке, предположительно, из РСЗО «Град». По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

«Выросшая интенсивность обстрелов подтверждает верность решения о перемещении жителей прифронтовых районов в безопасные места области, которое было принято властями региона», — говорится в сообщении главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Он также сообщил, что накануне Токмак и Молочанск находились под обстрелом со стороны ВСУ.

«По этим двум городам Запорожской области менее чем за сутки нацисты нанесли свыше полутора десятков ударов из тяжёлых видов вооружений», — отметил он.