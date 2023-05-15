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Рогов сообщил об обстреле Токмака и Молочанска со стороны ВСУ

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле Токмака и Молочанска со стороны ВСУ.
Рогов сообщил об обстреле Токмака и Молочанска со стороны ВСУ
  • © РИА Новости / Мария Марикян

«По этим двум городам Запорожской области менее чем за сутки нацисты нанесли свыше полутора десятков ударов из тяжёлых видов вооружений», — заявил он.

По предварительным данным, 14 мая украинские войска обстреляли регион из HIMARS.

Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко ранее сообщил, что, по предварительным данным, один мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ.

Также бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил о двух взрывах в районе автовокзала в Луганске.

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