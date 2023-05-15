Один человек погиб в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ

Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что, по предварительным данным, один мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ.

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«По предварительной информации, один человек погиб, один ранен», — написал он в Telegram. Также повреждения получило несколько многоквартирных домов. Ранее украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибра 155 мм.