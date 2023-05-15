ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибра 155 мм.

Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Также было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм по Киевскому району города.

Ранее ВСУ дважды за десять минут обстреляли Петровский район Донецка из ствольной артиллерии калибра 155 мм.