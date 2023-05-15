ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка
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Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.
Также было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм по Киевскому району города.
Ранее ВСУ дважды за десять минут обстреляли Петровский район Донецка из ствольной артиллерии калибра 155 мм.