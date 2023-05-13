«Проявление варварства»: мирные жители ЛНР пострадали после обстрелов со стороны ВСУ с применением ракет Storm Shadow

За последние два дня украинские вооружённые формирования дважды обстреляли Луганск, применив крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, о поставке которых Киеву 11 мая объявила Великобритания. В результате первого обстрела пострадали шестеро детей, при втором ранения получили 51-летний мужчина и 80-летняя женщина. Как указали эксперты, использование вооружений для атаки на гражданские объекты — проявление варварства со стороны киевского режима.

Киевский режим, получивший крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, стал использовать их для обстрелов гражданских объектов на территории Луганской Народной Республики.

В четверг, 11 мая, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Лондон направил на Украину крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. А уже на следующие сутки украинские вооружённые формирования применили их для обстрела Луганска.

«12 мая 2023 года во время ракетного обстрела города Луганска вооружённые формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США)», — говорилось в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

В результате обстрела пострадали шестеро детей. По словам врио главы ЛНР Леонида Пасечника, пятеро находятся в удовлетворительном состоянии, у шестого — перелом одной кости стопы.

«Детей повторно осмотрят специалисты из Московской области. Продолжаю контролировать ситуацию лично», — подчеркнул он.

Также ранение получил депутат Государственной думы Виктор Водолацкий. В разговоре с РИА Новости он заявил, что чувствует себя нормально.

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Утром 13 мая под обстрел ВСУ с применением одной крылатой ракеты Storm Shadow англо-французского производства попал посёлок Юбилейный (Артёмовский район Луганска).

В результате обстрела ранения получили два мирных жителя, они в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы.

Как уточнила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко, один из пострадавших — 51-летний мужчина — доставлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу «с сочетанной травмой нижней конечности». Другая пострадавшая — 80-летняя женщина — получила вывих плечевого сустава, она находится в клинике медицины катастроф.

Согласно данным представительства ЛНР в СЦКК, также в результате обстрела ВСУ повреждены 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередачи, выбиты стёкла в семи многоквартирных жилых домах.

«То, что атакуются гражданские объекты, — проявление варварства киевского режима, о котором мы все знали. Об этом знал и Запад. Предоставляя такие ракеты, все знали, что они будут использоваться не только против российских войск, но и против гражданского населения. Тем не менее они направили эти вооружения Украине, что говорит о том, что они такие же варвары, как и бандеровцы», — заявил RT военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.

Кадры из луганского посёлка Юбилейный, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ

При этом после обстрела врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что принято решение о временном приостановлении работы мобильного интернета на территории республики. «Прошу жителей отнестись с пониманием. Самое важное сейчас — сохранить жизнь и здоровье людей, особенно наших детей», — написал он в Telegram.

Уничтожение воздушной техники, причастной к ракетному удару

Между тем в Минобороны РФ днём 13 мая сообщили об уничтожении украинской воздушной техники, причастной к ракетным ударам по гражданским объектам Луганска.

«Для удара (со стороны ВСУ. — RT) использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow — вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам», — подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Также Минобороны РФ опубликовало фотографии осколков ракет Storm Shadow.