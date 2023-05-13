Два жителя Луганска после ракетного удара госпитализированы в состоянии средней тяжести

Два мирных жителя посёлка Юбилейного после удара ВС Украины по населённому пункту ракетой Storm Shadow англо-французского производства госпитализированы в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Об этом заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«В результате удара нацистов пострадали двое мирных граждан. Оба в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь», — написал он в Telegram.

Ранее Пасечник сообщил о временной приостановке работы мобильного интернета на территории республики в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ.

В российском Минобороны заявили, что удар ракетами Storm Shadow по Луганску нанесли два боевых самолёта ВСУ, которые затем были сбиты истребителями России.