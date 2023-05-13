Два жителя Луганска после ракетного удара госпитализированы в состоянии средней тяжести
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Об этом заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
«В результате удара нацистов пострадали двое мирных граждан. Оба в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь», — написал он в Telegram.
Ранее Пасечник сообщил о временной приостановке работы мобильного интернета на территории республики в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ.
В российском Минобороны заявили, что удар ракетами Storm Shadow по Луганску нанесли два боевых самолёта ВСУ, которые затем были сбиты истребителями России.