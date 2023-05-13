Пасечник заявил, что в ЛНР приостановят работу мобильного интернета из-за обстрелов

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о временной приостановке работы мобильного интернета на территории республики в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ.

«В связи с усилившимися обстрелами Луганской Народной Республики, принято решение о временном приостановлении работы мобильного интернета на территории республики», — написал он в Telegram.

Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что в результате удара ВСУ по Юбилейному в ЛНР повреждены семь многоквартирных домов, 25 гаражей, 15 машин.

В ведомстве заявили, что при утреннем ударе по Луганску ВС Украины вновь применили крылатую ракету Storm Shadow англо-французского производства.